El dólar está imparable: alcanzó su nivel más alto en el año y ya subió más de 5% en junio

El dólar oficial subió por séptima jornada al hilo en el segmento mayorista y tocó su nivel más alto en lo que va del año. De esta manera, el principal tipo de cambio de referencia para el mercado ya acumula una suba superior al 5% en lo que va de junio.

Este miércoles, el tipo de cambio mayorista subió $7,5 a $1.479 para la venta, su nivel más alto desde el 3 de noviembre de 2025, cunado alcanzó los $1.482. Así, su cotización se sostuvo lejos del techo del esquema de bandas cambiarias (hoy en $1.797,67), con una brecha del 21,5%.

El dólar oficial tocó su nivel más alto en lo que va del año.

La escalada del tipo de cambio mayorista durante los últimos días coincide con una fuerte desaceleración en las compras que realiza el Bcra.

Por su parte, el tipo de cambio minorista en el Banco Nación (BNA) trepó $5 a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta. En tanto, el dólar blue subió $15 a $1.500 para la compra y a $1.520 para la venta.

El dólar CCL opera a $1.551,95 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.9%. El dólar MEP opera a $1.503,96 y la brecha con el dólar oficial es de 1.7%.

El dólar blue subió $15 a $1.500 para la compra y a $1.520 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.943,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.554,32.