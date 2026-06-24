Del barrio José Hernández al Mundial: otro marplatense ingresará a la cancha con la pelota oficial en un partido decisivo

Por la pelota en sus pies, el balón en la mano. El marplatense Agustín Junco vivirá un sueño en la Copa del Mundo 2026. Entrará el balón en el saludo protocolar de la FIFA, ingresando con los equipos, en un decisivo juego de la Fase de Grupos.

Del barrio al Mundial: un sueño hecho realidad. Foto 0223.

"Te llamaban porque era como una selección para ir a jugar a Los Ángeles. Fui uno de los cuatro de Mar del Plata. Había chicos de Buenos Aires, de Balcarce y de algunos lados más. Éramos 20 o 21 en total y de esos elegían a siete, que eran los que viajaban a Estados Unidos. Bueno, me tocó la posibilidad de ser uno de esos siete", le dijo igual de tímido que emocionado al móvil de 0223.

Agustín vive en el barrio José Hernández. Juega al fútbol en Alvarado y su sueño es debutar en la Primera del club. Actualmente participa en la novena división, pero en el horizonte está su ilusión por jugar en el Minella. Y, luego, en su otro amor: Boca Juniors.

La figurita del marplatense.

"Estoy con mucha felicidad y con muchas ansias de que ya llegue el momento", expresó volviendo al presente. Agustín será el encargado de llevar el cuero al centro del campo cuando el próximo sábado Uzbekistán y Congo se enfrenten en Los Ángeles, a las 20.30 hora de Argentina, en un partido vital para las chances de ambos seleccionados, buscando clasificar como terceros en el Grupo K.

Los chicos seleccionados por Argentina.

Agus, el pibe del barrio, del club y de la escuela 66, tendrá un nuevo viaje de la mano del fútbol. La experiencia más impactante de su vida, aunque, espera, no sea la última de su relación con la pelota.

La historia de Agustín se suma a la de otro marplatense que también vivió una experiencia única en este Mundial. Renzo Conde, jugador de Independiente de Mar del Plata, fue el encargado de llevar la pelota al círculo central en el partido entre Argentina y Austria, en el que Lionel Messi anotó un doblete para asegurar la clasificación de la Selección a los dieciseisavos de final. Con dos pibes de 14 años, Mar del Plata ya dejó su huella en la Copa del Mundo 2026 y Emiliano Dibu Martínez puede ser el tercero...