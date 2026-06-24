Un fuerte sismo sacudió Venezuela: dejó destrozos, heridos y alerta de tsunami en el Caribe

El sismo tuvo una magnitud de 7,1 en la escala de Richter y se localizó al noroeste de la comunidad de Montalbán, en la costa caribeña.

Un fuerte sismo de 7,1 grados de magnitud sacudió este miércoles gran parte del territorio de Venezuela, incluyendo la ciudad de Caracas, donde hubo daños en varios edificios, pánico en la gente que corría por las calles, caída de mampostería y ramas de árboles.

El terremoto, según lo reportado por el Servicio Geológico de Estados Unidos, se produjo en la misma jornada en que se detectaron movimientos telúricos de variada intensidad desde la costa de California hasta Perú e incluso países vecinos a Venezuela. En ese marco, las autoridades emitieron un alerta por posible tsunami para distintos países del Caribe.

Debieron evacuar los edificios por el fuerte sismo.

El movimiento se produjo esta tarde y generó momentos de temor en la población, en especial en las zonas donde hay edificios, dado que algunos trozos de mampostería cayeron al suelo y hubo corridas entre los transeúntes.

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, confirmó por televisión que "el municipio Chacao tiene las afectaciones más graves" y remarcó que también había destrozos "en El Paraíso, San Bernardino y Lídice, y afectaciones en La Guaira, Aragua y Carabobo".

Además, se reportaron daños en distintas localidades por el desprendimiento de infraestructura edilicia, estallido de vidrios y caída de ramas de árboles. En ese marco, hubo edificios que quedaron prácticamente con un agujero enorme en sus paredes, mientras algunas viviendas precarias no lograron mantenerse en pie.

Según precisaron, el sismo tuvo una magnitud de 7,1 en la escala de Richter y se localizó al noroeste de la comunidad de Montalbán, en la costa caribeña, y a unos 13 kilómetros de profundidad.

Ante la potencia del terremoto, el sacudón se sintió también en Colombia, conforme a lo reportado por la agencia de noticias AFP. Además, se confirmó que ta partir del gran impacto hubo varias replicas de pocos segundos y más leves.

El terremoto se produjo en una jornada festiva para Venezuela, donde las autoridades encabezadas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez conmemoraron el 205º aniversario de la Batalla de Carabobo y el Día del Ejército Bolivariano, una gesta histórica que derivó en la Independencia del país.