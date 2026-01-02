Temblor en México: fuerte sismo, con magnitud de 6.5 en San Marcos, Guerrero

El temblor se registró este jueves por la mañana con epicentro en Guerrero, se sintió con fuerza en el centro del país y provocó evacuaciones preventivas.

Un fuerte sismo se registró en la mañana de este 2 de enero y activó la alerta sísmica en la Ciudad de México, donde se sintió con intensidad en amplias zonas del centro del país. El movimiento obligó a evacuar edificios de manera preventiva y a poner en marcha los protocolos de emergencia.

Según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el temblor tuvo una magnitud preliminar de 6,5 y ocurrió a las 7.58 (hora local). El epicentro se localizó a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, en el estado de Guerrero. El sismo se percibió con fuerza en esa provincia y en Michoacán, mientras que la alerta también llegó a otros estados como Jalisco y Tabasco.

Tras el movimiento, helicópteros de la policía capitalina sobrevolaron el centro de la Ciudad de México para realizar tareas de monitoreo y evaluación. En paralelo, se registraron cortes de energía eléctrica en varias colonias del norte de la capital, de acuerdo a información preliminar de las autoridades.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (Sgirpc) indicó que, hasta el momento, las Unidades de Gestión Integral de Riesgos de las distintas alcaldías no reportaron afectaciones, aunque los relevamientos continuaban en distintos puntos de la ciudad.

El sismo también impactó en la agenda oficial. La presidenta Claudia Sheinbaum suspendió de manera anticipada su conferencia matutina al activarse la alerta sísmica en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, del que evacuaron tanto la mandataria como los periodistas presentes.

Más tarde, Sheinbaum confirmó la magnitud preliminar del temblor y señaló que se comunicó con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien convocó de inmediato al Consejo Estatal de Protección Civil para evaluar posibles daños.