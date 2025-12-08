Fuerte terremoto de magnitud 7,6 sacude el norte de Japón y activa alerta de tsunami

Durante la noche del lunes, un potente terremoto de magnitud 7,6 estremeció el norte de Japón, específicamente frente a las costas de la prefectura de Aomori. El sismo se registró a las 23:15 hora local (14:15 GMT) y tuvo su epicentro a unos 50 kilómetros de profundidad, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

Como consecuencia, al menos ocho personas resultaron heridas en distintas localidades, aunque no se reportaron víctimas fatales ni daños materiales graves en las primeras horas posteriores al evento. En la isla de Hokkaido, dos personas sufrieron lesiones por caídas, mientras que en Aomori se registraron seis heridos. Entre los afectados hay varios huéspedes de un hotel en Hachinohe, una de las ciudades más impactadas por el sismo.

La intensidad del temblor alcanzó el nivel 6+ en Hachinohe y el nivel 6- en los pueblos de Oirase y Hashikami, valores considerados altamente destructivos. El movimiento se sintió incluso en Tokio, donde alcanzó nivel 2 en la escala japonesa.

Tras el sismo principal, se produjeron varias réplicas durante la siguiente hora, incluyendo una de magnitud 5,6 y otras tres de magnitudes entre 3,6 y 3,9.

La JMA emitió alertas de tsunami para las costas de Aomori, Iwate y el sur de Hokkaido, donde se esperan olas de hasta 3 metros. La primera ola, de aproximadamente 40 centímetros, llegó al puerto de Mutsu-Ogawara en Aomori a las 23:43, seguida por otra de tamaño similar en Urakawa, Hokkaido.

Además, se activaron alertas de tsunami de hasta 1 metro para las prefecturas de Miyagi y Fukushima, y advertencias menores para gran parte de la costa del Pacífico. En total, más de 23.000 personas fueron evacuadas en las regiones de Hokkaido, Iwate y Miyagi por precaución.

Por otro lado, la empresa Tohoku Electric Power revisa el estado de las plantas nucleares Higashidori y Onagawa, ubicadas en la zona afectada, sin que hasta ahora se hayan reportado anomalías, según informó el vocero gubernamental Minoru Kihara.

La primera ministra Sanae Takaichi conformó un equipo especial para monitorear la situación en tiempo real y coordinar las medidas de emergencia con los gobiernos locales. En conferencia de prensa, afirmó: "El Gobierno coopera estrechamente con las autoridades locales para tomar las medidas de desastre pertinentes priorizando la vida de las personas".

En redes sociales, una streamer japonesa mostró en vivo el funcionamiento del sistema avanzado de alerta temprana de terremotos en Japón, que detecta las ondas primarias y emite una advertencia segundos antes de que lleguen las ondas secundarias más destructivas. Durante su transmisión se activó la alarma, evidenciando la eficacia del sistema.