Maltrato, control y manipulación: la fuerte denuncia de Cecilia Ce contra Nacho Levy

En las últimas horas, la psicóloga y sexóloga Cecilia Ce, recurrió a las redes sociales para revelar una situación personal. Públicamente, se sabía que la profesional estaba en pareja con Nacho Levy, uno de los principales referentes de La Garganta Poderosa.

Sin nombrarlo, la licenciada Ce describió en sus historias episodios de control y manipulación emocional de los que había sido víctima. Así lo dejó entrever, cuando después de enumerar patrones de hostigamiento agregó: "Por suerte, pude salir". La confirmación de la ruptura con Levy y la denuncia simultánea sorprendió rápidamente a todos sus seguidores.

"¿Por qué los psicópatas y narcisitas casi no duermen? La verdad oscura detrás de la madrugada", era el título de la publicación que compartió la licenciada en sus historias. “No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca”, agregó Cecilia.

“Es metódico y persistente. Por suerte, pude salir”, sentenció la psicóloga en la publicación. Su mensaje inmediatamente destapó una ola de testimonios en redes, de mujeres que habían sido víctimas de maltrato por parte de la misma persona y de usuarios que acompañaban su denuncia y le brindaban apoyo.

La propia Cecilia compartió algunos de los chats que le llegaban: “Así, miles de mensajes. Miles”, escribió en una nueva historia, mostrando una frase corta: “Gracias por hablar”.

La licenciada Ce y Levy habían hecho público su romance a mediados de noviembre del 2025, con imágenes juntos y postales de una familia ensamblada. En aquel momento, incluso, sorprendió la formalización del noviazgo ya que a él se lo asociaba todavía a su expareja, la actriz Gloria Carrá.

En medio del escándalo desatado, una de las palabras más buscadas fue la de Gloria. Con el correr de las horas, la actriz finalmente utilizó las redes sociales para aclarar la situación: "Me solidarizo con todas las mujeres que atravesamos situaciones de violencia. Sé que no es un camino sencillo y que todas merecemos ser escuchadas, acompañadas y respetadas".

"Desde el primer momento me comuniqué en forma privada para brindar mi acompañamiento. Hoy elijo no hacerlo públicamente, Es la manera que encuentro de cuidarme", agregó la actriz en Instagram.

Hasta el momento, ni Nacho Levy ni ningún otro referente de La Garganta Poderosa hizo referencia públicamente a las versiones que circulan. En Futurock, la periodista Julia Mengolini abordó el tema después de que los oyentes de la radio se lo pidieran a través de las vías de diálogo.







En su editorial, Mengolini apeló a la paciencia de la audiencia y remarcó que la prioridad debe ser el resguardo y la subsistencia de la estructura comunitaria que encabeza Levy. "Esperemos un poquito. Detrás de él hay una organización social. Estamos esperando el pronunciamiento de las mujeres de La Garganta Poderosa", remarcó la periodista y sintetizó: "Lo que importa es la preservación de la organización social, con un trabajo valioso".