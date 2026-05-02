Denuncian que en Mar del Plata hubo 58 intentos de femicidio en lo que va del año. Foto: 0223

Un registro de femicidios del Observatorio “Mujeres, Disidencias, Derechos” de MuMaLá volvió a poner en evidencia la gravedad de la violencia de género en Argentina. Según el recuendo de la agrupación, entre el 1° de enero y el 30 de abril se contabilizaron 90 femicidios, vinculados y trans/travesticidios en el país, además de 356 intentos de femicidio. Esto es: una persona es asesinada en contexto de violencia de género cada 32 horas en Argentina.

Del total, 67 fueron femicidios directos, 11 estuvieron vinculados al narcotráfico y crimen organizado, 4 fueron vinculados, 3 correspondieron a trans/travesticidios y 5 a suicidios femicidas. El informe también advierte que 61 niños, niñas y adolescentes quedaron sin madre, en un escenario donde el Estado continúa incumpliendo la Ley 27.452 de reparación económica.

Los datos de Mar del Plata

Las cifras de Mar del Plata son igual de preocupantes. Según MuMaLá, en lo que va del año se registró un femicidio y 58 intentos. Los barrios donde se detecta una mayor reincidencia de situaciones de violencia son el centro de la ciudad y el barrio Jorge Newbery. En estas dos zonas se advierte la persistencia de casos y el patrón sostenido de violencias.

A nivel fiscal, en Mar del Plata no se registra la misma cantidad de causas por intento de homicidio, ya que la construcción de la cifra del Observatorio incluye casos de agresiones y vinculados.

En cuanto a las manifestaciones, según MuMaLá, las más frecuentes continúan siendo los golpes y las agresiones físicas ejercidas por parejas o exparejas. Esta tendencia se replica a nivel nacional, por lo cual se refuerza la premisa de que el hogar de la víctima sigue siendo el lugar más peligroso para mujeres y disidencias.

Las referentes de este espacio a nivel local señalan la ausencia de políticas municipales eficaces para la prevención y el acompañamiento de las situaciones de violencia por razones de género. Incluso sostienen que muchas mujeres acuden a redes comunitarias y organizaciones sociales ante la falta de respuestas institucionales.

En esa línea, remarcan la necesidad de mayor presencia en los barrios más afectados: “Señalamos de forma permanente la falta de voluntad política para mejorar la vida de las mujeres en los barrios y fortalecer los dispositivos de prevención”.

Emergencia nacional

El informe de MuMaLá también advierte sobre la baja proporción de denuncias previas, que profundiza la vulnerabilidad de las víctimas. A esto se suma la circulación de los discursos de odio y la persistencia de las formas más extremas de violencia, que incluyen femicidios en contextos de criminalidad organizada, suicidios femicidas y ataques dentro del ámbito doméstico.

En un contexto donde el 90% de las víctimas no había logrado realizar denuncias previas contra sus agresores, las organizaciones insisten en la necesidad urgente de reforzar las políticas públicas de prevención, de ampliar los dispositivos de asistencia y de garantizar una respuesta estatal efectiva que permita evitar situaciones de violencias por razones de género.