El dólar oficial se mantiene en su nivel más alto: cada vez más cerca de los $1.500

Tras encadenar siete jornadas de incrementos consecutivos, el dólar oficial se mantiene estable pero en su nivel más alto en lo que va del año. De esta manera, el principal tipo de cambio de referencia para el mercado ya acumula una suba superior al 5% en lo que va de junio.

Este jueves, el tipo de cambio mayorista cotizó a $1.477 para la venta, su nivel más alto desde el 3 de noviembre de 2025, cunado alcanzó los $1.482. Con solo una rueda por delante para terminar esta semana el tipo de cambio mayorista acumula una suba de $16, lejos del aumento de $33 registrado en toda la semana anterior.

El dólar blue cerró a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta.

Así, su cotización se sostiene lejos del techo del esquema de bandas cambiarias (hoy en $1.799,21), con una brecha del 21,7%.

Por su parte, el tipo de cambio minorista en el Banco Nación (BNA) cotizó a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta. En tanto, el dólar blue cerró a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.551,18 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.0%. El dólar MEP cerró a $1.502,25 y la brecha con el dólar oficial es de 1.7%.

El dólar oficial está en su nivel más alto desde el 3 de noviembre de 2025.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.943,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.549,72.