Hay clima de aguinaldo: estas son las oportunidades que no dejaríamos pasar

Hay momentos del año que se sienten distintos. El aguinaldo es uno de ellos. Aparecen proyectos, ganas de renovar y oportunidades para darse ese gusto pendiente.

Por eso, FAVA presenta una nueva edición de Electro Sale, con propuestas pensadas para aprovechar al máximo este momento.

Los elegidos del aguinaldo

La campaña también incluye oportunidades para preparar el hogar para el invierno:

Hasta 40% OFF en calefacción eléctrica seleccionada.

30% OFF + 6 cuotas sin interés en termotanques Coppens, muebles y colchones, herramientas electricas y manuales y productos de cuidado personal.

en termotanques Coppens, muebles y colchones, herramientas electricas y manuales y productos de cuidado personal.

El momento ideal para cambiar tu TV

Entre el Mundial 2026, las series, películas y los encuentros en casa, los televisores vuelven a ser protagonistas.

En FAVA encontrás Smart TVs de 32" a 99" de marcas como Philips, RCA, TCL y Motorola, con hasta 20 cuotas sin interés con Tarjeta FAVA y Banco Nación.

Además, quienes participen de la campaña podrán acceder al sorteo de un Smart TV Philips de 65" y recibir un cupón de $60.000 para la compra de televisores Philips de 43" o más, acumulable con las promociones vigentes.

Además, toda la tienda cuenta con hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas bancarizadas, Tarjeta FAVA y Naranja.

Porque cuando hay clima de aguinaldo, también hay clima de renovar.

Encontrá Electro Sale en todas las sucursales FAVA.

Sucursales en Mar del Plata: