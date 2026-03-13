Fava se adelanta al invierno: hasta 18 cuotas sin interés en calefacción solo por esta semana

Además, Fava también ofrece sus “Descuentos Bomba”, con hasta 40% OFF y hasta 6 cuotas sin interés.

Con el verano llegando a su fin y los primeros días frescos cada vez más cerca, Fava lanza nuevas promociones para que los marplatenses puedan anticiparse al invierno y equipar su hogar con importantes beneficios. La empresa local presenta planes de financiación y descuentos especiales en calefacción y una amplia variedad de productos seleccionados.

Quienes estén pensando en preparar su casa para la temporada de frío podrán acceder a 18 cuotas sin interés en todos los productos pagando con tarjeta de crédito Macro, incluyendo calefactores y sistemas de calefacción. La promoción está disponible hasta el 16 de marzo.

Se podrá acceder a 18 cuotas sin interés en todos los productos pagando con tarjeta de crédito Macro, incluyendo calefactores y sistemas de calefacción.

Además, Fava también ofrece sus “Descuentos Bomba”, con hasta 40% OFF y hasta 6 cuotas sin interés en productos seleccionados de distintas categorías para el hogar.

Desde FAVA invitan a aprovechar estas oportunidades tanto en www.fava.com.ar, como en cualquiera de sus sucursales de Mar del Plata.

También hay beneficios especiales con distintos bancos y tarjetas:

Banco Santander: 20% OFF y 3 cuotas sin interés todos los miércoles.

Naranja X: hasta 12 cuotas sin interés y hasta 30% OFF.

Banco Nación: hasta 12 cuotas sin interés y hasta 30% OFF del 16 al 31 de marzo

Desde FAVA invitan a aprovechar estas oportunidades tanto en www.fava.com.ar, como en cualquiera de sus sucursales de Mar del Plata:

Casa Central: Av. Luro 3247

Sucursal Gaucho: Rotonda El Gaucho

Sucursal Puerto: 12 de Octubre esquina Bermejo