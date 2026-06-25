Robó un local, quedó filmado y le allanaron la casa

El avance de una investigación a cargo del fiscal Fernando Berlingeri por el robo registrado en un local céntrico el pasado fin de semana derivó en un allanamiento donde secuestraron un revólver de utilería, un barbijo y una cinta de embalar que se habrían empleado en el hecho: el imputado no fue hallado y continúa su búsqueda.

El pasado 20 de junio un individuo ingresó a un comercio ubicado en inmediaciones de Santa Fe y peatonal San Martín y, tras exhibir un arma en su cintura, sustrajo dinero en efectivo de la caja registradora para luego darse a la fuga.

A partir de los registros fílmicos y demás diligencias practicadas, personal del Grupo Técnico Operativo de la comisaria primera logró identificar al presunto autor y la Justicia de Garantías avaló la realización de un allanamiento.

Elementos secuestrados.

Si bien el imputado no fue hallado en el lugar, durante el procedimiento se procedió al secuestro de diversos elementos de interés para la causa que habrían sido utilizados para la comisión del ilícito investigado.

Desde la fiscalía temática convalidaron los secuestros realizados y la formación de causa al imputado por el delito de robo calificado por el uso de arma de fuego.