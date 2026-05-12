Amenazó a clientes y empleados de un supermercado con una tijera

Un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un hombre con un arma blanca en su supermercado terminó con la aprehensión de un sujeto de 43 años que fue trasladado al complejo penitenciario de Batán.

Fue personal del Comando de Patrullas el que llegó a la zona de Saavedra y Córdoba donde el gerente denunció que una persona se encontraba hostigando a las personas que ingresaban y egresaban del local, y que incluso lo había amenazado de muerte exhibiendo un elemento cortante.

"Un cliente del supermercado indicó que fue intimidado por el sospechoso mientras intentaba guardar sus compras en su vehículo, debiendo regresar al interior del comercio por temor", informaron autoridades policiales.

Tras demorar al sujeto y realizar un palpado preventivo en presencia de un testigo, los uniformados secuestraron una tijera de aproximadamente que el imputado llevaba entre sus pertenencias y que habría sido utilizada para amedrentar a las víctimas.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la notificación de causa por amenazas calificadas y el traslado del imputado a la Unidad Penal N°44 de Batán.