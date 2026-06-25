Desobedeció una restricción de acercamiento y quedó preso

Un hombre de 35 años sobre quien pesa una restricción de acercamiento fue aprehendido este jueves por personal policial tras un llamado al 911 en una casa del barrio Las Heras y fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Fue personal del Comando de Patrullas el que arribó a una vivienda en inmediaciones de Génova y Reforma Universitaria donde se denunciaba una confrontación de pareja: al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un hombre de 35 años que se encontraba agresivo y en aparente estado de ebriedad.

Tras las averiguaciones correspondientes, se estableció que sobre el mismo pesaba una medida de restricción de acercamiento vigente hasta el 30 de junio de 2026 respecto de la mujer involucrada, dispuesta por el Juzgado de Familia N° 4.

Tiene 35 años.

Ante esta situación, se procedió a su aprehensión y traslado a la comisaría decimosexta donde labraron las actuaciones por el delito de desobediencia.

El fiscal de Flagrancia Daniel Vicente dispuso la notificación de la misma y el traslado al complejo penitenciario de Batán.