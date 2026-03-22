Asesinan a una policía de un tiro en la cabeza y detienen a su hijo de 15 años

Una tragedia sacudió a la localidad santafesina de Villa Gobernador Gálvez el viernes por la tarde cuando una agente de la Policía Federal fue asesinada en su domicilio. La víctima, Rosalía Yamila La Roza, de 44 años, recibió un disparo en la cabeza y fue trasladada de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde falleció cerca de las 20 horas.

El hecho ocurrió alrededor de las 18 en una vivienda situada en calle Bécquer al 1300. Según los primeros indicios, el presunto autor del disparo sería el hijo de la víctima, un adolescente de 15 años, quien fue detenido poco después del incidente.

Fuentes policiales informaron que La Roza se encontraba de franco y que momentos antes del ataque había tenido una discusión con su hijo. Aún se investiga si el arma utilizada fue la reglamentaria de la agente y si el disparo fue intencional o accidental.

En el lugar trabajaron agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, quienes llevaron a cabo pericias, levantamiento de rastros y otras diligencias para esclarecer el hecho.