Pelea familiar terminó con un hombre herido y su hermano aprehendido

Un hombre resultó herido y su hermano fue aprehendido tras una pelea familiar ocurrida el domingo por la noche en Villa Gesell en una vivienda ubicada sobre la avenida 15, entre Paseos 124 y 125.

El episodio se conoció a partir de un llamado al sistema de emergencias 911, que alertó a la policía sobre una discusión violenta en el interior de un domicilio de la zona.

Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con un hombre de 47 años que presentaba cortes en el brazo izquierdo y en la muñeca derecha. Según relató, las heridas habrían sido provocadas por su hermano durante una disputa familiar.

Sobre el hombre detenido en Villa Gesell se iniciaron actuaciones por lesiones.

En la vivienda también se encontraba el presunto agresor, un hombre de 41 años, quien fue aprehendido por el personal policial en el marco del procedimiento.

Durante la intervención, los uniformados incautaron el elemento que habría sido utilizado en la agresión, un machete que se hallaba dentro del domicilio.

La víctima fue asistida por las lesiones sufridas y se iniciaron actuaciones por lesiones, con intervención de la Fiscalía N° 7, que quedó a cargo de la investigación del caso.