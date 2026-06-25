Más de 90 familias reclaman por la falta de transporte escolar para alumnos de la Escuela N°5

Estudiantes de Sierra de los Padres y localidades vecinas continúan afectados por la falta de transporte escolar que les permite concurrir a la Escuela Secundaria N° 5 de Villa Laguna La Brava, en el partido de Balcarce.

Las familias denuncian que no reciben respuestas concretas y exigen una intervención inmediata de la Provincia para resolver una situación que ya impacta en la continuidad educativa de decenas de jóvenes.

El reclamo involucra a alumnos provenientes de Sierra de los Padres, San Carlos, Colinas Verdes, Gloria de la Peregrina y Santa Paula, quienes eligieron cursar sus estudios en ese establecimiento ante la escasa oferta educativa disponible en sus lugares de residencia. Para asistir a clases, deben recorrer más de 30 kilómetros desde sus hogares.

La comunidad educativa advierte que la falta de definiciones sobre el servicio genera incertidumbre

Hasta junio de este año, los estudiantes contaban con un servicio de transporte escolar organizado por el Consejo Escolar de Balcarce y prestado por empresas privadas mediante un sistema de licitación. Sin embargo, según denuncian las familias, el servicio fue suspendido de manera imprevista y sin previo aviso.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, "la decisión obedece a una nueva normativa provincial implementada en 2025, que establece que la administración del transporte escolar queda bajo la responsabilidad de los Consejos Escolares del distrito donde se encuentra la institución educativa". No obstante, los padres remarcan que la medida no tuvo en cuenta una particularidad clave: la Escuela Secundaria N° 5 recibe alumnos de distintas localidades que pertenecen al partido de General Pueyrredon.

Tras una serie de reclamos, representantes de las familias mantuvieron reuniones con autoridades del Consejo Escolar de Balcarce y directivos de la institución. En esos encuentros, les comunicaron que "se actualizó el monto de la licitación correspondiente al recorrido Sierra de los Padres-Laguna La Brava. Sin embargo, hasta el momento no existe una solución concreta".

Según sostienen los padres, ni siquiera se inició formalmente el proceso licitatorio debido a "la falta de autorizaciones y de la asignación presupuestaria necesaria por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires".

La situación mantiene en vilo a más de 90 familias y golpea especialmente a una veintena de estudiantes que, aseguran, todavía no pudieron asistir con regularidad a las clases presenciales desde el inicio del ciclo lectivo.

El reclamo involucra a alumnos provenientes de Sierra de los Padres, San Carlos, Colinas Verdes, Gloria de la Peregrina y Santa Paula

Además, advierten que el problema podría agravarse en los próximos meses, ya que la licitación vigente vence durante el período escolar, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad del servicio para el resto de los alumnos.

Ante este escenario, las familias reclaman una respuesta urgente de las autoridades provinciales y de los organismos competentes para garantizar el acceso a la educación y restablecer de manera inmediata el transporte escolar.

“No estamos reclamando un privilegio, sino una condición básica para que nuestros hijos puedan ejercer su derecho a estudiar”, expresaron los padres afectados.