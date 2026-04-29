Peligro: secuestran un micro que transportaba a menores sin VTV y con gomas lisas

A través de sus redes sociales, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires confirmó el secuestro de un micro que trasladaba a menores de un equipo de fútbol sin habilitación y en condiciones paupérrimas.

El operativo se realizó en plaza Moreno, en pleno centro de la ciudad de La Plata. Los inspectores detectaron que el colectivo no contaba con la habilitación correspondiente ni con la documentación obligatoria para prestar el servicio, como el seguro y la VTV.

Además se constató que el vehículo presentaba neumáticos con mucho desgaste, que comprometían la adherencia y la estabilidad del transporte. A su vez, la salida de emergencia se encontraba obstruidas con una barra metálica.

El colectivo también carecía de cinturones de seguridad y los asientos estaban en avanzado estado de deterioro. Según Noticias Argentinas, el micro fue sacado de circulación inmediatamente y los menores fueron trasladados a un vehículo para escolares, correctamente habilitado para la circulación.