Ecuador heroico: la "Tri" hizo historia, le ganó a Alemania y clasificó
El equipo del argentino Beccacece sacó adelante la parada más brava, sólo le servía ganar contra la potencia europeo y consiguió su mejor resultado histórico.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La Selección de Ecuador pudo imponerse por 2-1 ante Alemania luego de un segundo tiempo en el que no paró de empujar y quedó con una clasificación impresionante a los 16avos de final del Mundial 2026.
El triunfo posicionó al elenco de camiseta amarilla en el primer lugar de la tabla de mejores terceros, de manera parcial, con cuatro puntos y la clasificación garantizada, mientras que el elenco alemán ya tenía asegurada la cabeza del grupo y cerró la primera ronda con seis unidades.
Mientras el seleccionado que dirige el argentino Sebastián Beccacece deberá esperar al final de la fecha para conocer a su rival, Alemania está emparejada con un mejor tercero que saldrá de los grupos A, B, C, D o F.
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