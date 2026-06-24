Messi festejó el cumpleaños con la Selección y recibió un regalo muy especial de sus compañeros

Todos los jugadores tuvieron una camiseta con una foto individual con el "10".

El capitán argentino Lionel Messi celebró este martes su cumpleaños número 39 en la concentración de la Selección Argentina en Kansas City y recibió un emotivo homenaje de sus compañeros, quienes le dedicaron un mensaje especial que reflejó la admiración y el cariño que existe dentro del plantel hacia el capitán albiceleste.

El reconocimiento quedó plasmado en unas remeras personalizadas que lucieron todos los integrantes de la "Scaloneta". La imagen fue difundida por Rodrigo De Paul a través de una publicación en Instagram, donde se observó a cada futbolista posando junto a Messi con una camiseta que llevaba en el frente una fotografía individual junto al rosarino y la inscripción: “Feliz cumpleaños, Leo”.

Sin embargo, la parte más emotiva del homenaje apareció en el dorso de las prendas. La imagen fue compartida por Julián Álvarez y también pudo conocerse a través de fotografías de una de las remeras. Allí se leía un mensaje dedicado al capitán: “A vos que nos cambiaste la vida, que nos regalaste momentos inolvidables, que nos hiciste creer que los sueños son posibles. ¡Lo mejor no fue verlo, fue vivirlo con vos! Feliz cumpleaños, capitán, te amamos. ¡Que seas inmensamente feliz!”.

La jornada había comenzado horas antes con otra sorpresa organizada por sus compañeros. Durante la madrugada en Kansas City, Messi sopló las velas de una torta junto a Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Giovani Lo Celso y el histórico utilero Marito Di Stéfano. “Anoche arrancamos con una linda sorpresa. ¡Gracias!”, escribió el Diez en sus redes sociales.

El cumpleaños transcurrió en medio de la preparación para el Mundial 2026. Además de los regalos de los futbolistas, unas 40 personas se acercaron al Hotel Origin para dejar presentes y mensajes de afecto. También ingresaron al predio varias tortas enviadas por FIFA, CONMEBOL, CONCACAF, AFA y patrocinadores.

Messi, que previamente compartió un festejo familiar con Antonela Roccuzzo y sus hijos, cerró la jornada rodeado por el plantel y el cuerpo técnico. Mientras continúa enfocado en la defensa del título mundial, el cumpleaños dejó una sensación inevitable: la posibilidad de que se trate de uno de los últimos festejos del capitán vistiendo la camiseta de la selección argentina.



