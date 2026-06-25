Armado con una navaja discutió con miembros de la Patrulla Municipal

Las recorridas preventivas que personal de la Fuerza Barrial de Aproximación en conjunto con efectivos de la comisaría segunda hacía en esa jurisdicción terminó con la aprehensión de un sujeto que protagonizó un incidente con miembros de la Patrulla Municipal.

El personal redujo al hombre de 40 años que se había negado a colaborar con el personal municipal en la intersección de las calles Garay y Las Heras. Durante la intervención policial se constató que portaba una navaja retráctil, la cual fue secuestrada preventivamente.

Fue trasladado a la dependencia donde labraron las actuaciones contravencionales de rigor y se le dio intervención al Juzgado Correccional N° 5 que dispuso el secuestro del arma blanca.

Tiene 40 años.

El imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, recuperó la libertad bajo caución juratoria.