Invitó a pelear a los policías que intentaron identificarlo

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría cuarta.

La recorrida de rutina que personal del Comando de Patrullas hacía por el barrio Sarmiento terminó con la aprehensión de un hombre de 23 años que provocaba desmanes en la calle y que los invitó a pelear.

Los oficiales vieron al sujeto en inmediaciones de las calles 9 de Julio y Tierra del Fuego al sujeto que profería insultos y alteraba el orden. Al intentar tomar sus datos personales, éste tomó una actitud hostil y reticente ante la presencia de los uniformados a los que invitó a pelear.

Tiene 23 años.

El joven fue trasladado a la sede de la comisaria cuarta, con jurisdicción en la zona para hacer las actuaciones de rigor.

Desde el Juzgado Correccional N° 2 dispusieron la notificación de contravención y la posterior libertad bajo caución juratoria.

Otro caso en el centro

Un hombre de 41 años que ocasionaba disturbios en la vía pública en la zona de Diagonal Alberdi y San Luis también fue aprehendido este lunes por personal del Comando de Patrullas y de la Patrulla Municipal.

El procedimiento se originó cuando efectivos policiales arribaron al lugar y observaron al sujeto gritando a transeúntes y arrojando distintos objetos en la vía pública, generando alteraciones al orden.

Tiene 41 años.

Al intentar identificarlo, el hombre adoptó una actitud hostil hacia el personal interviniente, motivo por el cual fue reducido y trasladado a la comisaría primera.

Tomó intervención el Juzgado Correccional N°3 que dispuso actuaciones contravencionales de rigor y posterior libertad bajo caución juratoria.