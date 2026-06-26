Semana de controles de VIH: aseguran que "se nota el aumento de casos"

La preocupación por la suba de positivos en los testeos sobre enfermedades de contagio por relaciones sexuales pasó de ser un advertencia en Argentina a un tema que tratan cada vez más organizaciones, con el fin de concientizar y prevenir.

En Mar del Plata, hace años que la ONG Red de Personas viviendo con VIH/SIDA se encarga de facilitar las pruebas, divulgar los métodos preventivos y acompañar a quienes contraen la enfermedad. Esta semana, aprovechan el Día de la Prueba del VIH para poner en agenda el valor de su trabajo.

Cómo trabaja la ONG marplatense para prevenir el SIDA.

"Hacemos campañas de concientización a través de las redes sociales. Es clave concientizar sobre la importancia para todas las personas", le dijo 0223 Federico Parodi, integrante de la Organización No Gubernamental. "Pueden acercarse a la organización los lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 para hacerse el testeo", dijo Federico Parodi. La Red de Personas viviendo con VIH/SIDA queda en Santiago del Estero 1356.

Aumentan los casos de sífilis: ¿qué pasa con el SIDA?

Los datos que fueron informados en 2025 alertaron a la población sobre una enfermedad que crece. Sin embargo, según la opinión de Parodi, el gobierno no escuchó la alarma que encendió la estadística y debe cambiar su acción ante el problema.

"Como la cartera de salud nacional se retiró y no hay campañas masivas de concientización, tampoco a nivel provincial y municipal, cada vez hay gente más expuesta y casos positivos. Las políticas en prevención están en retroceso y el impacto se va a notar a futuro", concluyó Federico Parodi.

En relación al SIDA, particularmente, dijo que "los casos vienen aumentando de a poco pero se notan", a la vez que sentenció: "En sífilis sí que se nota claramente".

Clave es testear y luego acompañar.

Por último, aclaró el método que implementa la ONG. "El testeo es confidencial, gratuito y si turno. En caso de dar positivo se lo deriva al centro de salud correspondiente: los médicos realizan el seguimiento necesario".

La Municipalidad, en tanto, estará testeando en todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) esta semana. En el Centro de Salud N°1 (Avenida Colón 3294) los lunes de 8 a 13, en el CAPS Las Heras (Heguilor 2751) de lunes a viernes de 8 a 13.30; en el CAPS Félix U. Camet, de lunes a viernes hasta las 12; en el CAPS Alto Camet (Cura Brochero 7100 y los Helechos), los lunes de 11.30 a 13; en el CAPS 2 de Abril (Cisneros y Falconier), de lunes a viernes de 11 a 13; y en el CAPS Centro 2 (12 de Octubre 4445) los martes de 11 a 13.

Ante el aumento de enfermedades sexuales, avanzan las campañas de concientización.

También se efectúan en CAPS IREMI (San Martín 3752) de lunes a viernes de 10 a 11.30. Por su parte el CEMA, ubicado en Pehuajó 250, se realizarán testeos el lunes 22, miércoles 23 y el viernes 26 de 8 a 12. En el Programa Integral del Adolescente, ubicado en Rivadavia 3783, se llevan adelante de lunes a viernes de 8.30 a 14.30 para jóvenes de entre 12 y 19 años. Por otra parte, el Dispositivo Itinerante Salud en tu Barrio funcionará de lunes a viernes de 9 a 14, acercando el acceso al testeo a distintos sectores de la ciudad.