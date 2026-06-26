Semana de controles de VIH: aseguran que "se nota el aumento de casos"
Invitan a sumarse para concientizar y ayudar a controlar un problema que creció en los últimos años. Cómo realizarse la prueba de VIH de manera gratuita y confidencial.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La preocupación por la suba de positivos en los testeos sobre enfermedades de contagio por relaciones sexuales pasó de ser un advertencia en Argentina a un tema que tratan cada vez más organizaciones, con el fin de concientizar y prevenir.
En Mar del Plata, hace años que la ONG Red de Personas viviendo con VIH/SIDA se encarga de facilitar las pruebas, divulgar los métodos preventivos y acompañar a quienes contraen la enfermedad. Esta semana, aprovechan el Día de la Prueba del VIH para poner en agenda el valor de su trabajo.
"Hacemos campañas de concientización a través de las redes sociales. Es clave concientizar sobre la importancia para todas las personas", le dijo 0223 Federico Parodi, integrante de la Organización No Gubernamental.
"Pueden acercarse a la organización los lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 para hacerse el testeo", dijo Federico Parodi. La Red de Personas viviendo con VIH/SIDA queda en Santiago del Estero 1356.
Aumentan los casos de sífilis: ¿qué pasa con el SIDA?
Los datos que fueron informados en 2025 alertaron a la población sobre una enfermedad que crece. Sin embargo, según la opinión de Parodi, el gobierno no escuchó la alarma que encendió la estadística y debe cambiar su acción ante el problema.
"Como la cartera de salud nacional se retiró y no hay campañas masivas de concientización, tampoco a nivel provincial y municipal, cada vez hay gente más expuesta y casos positivos. Las políticas en prevención están en retroceso y el impacto se va a notar a futuro", concluyó Federico Parodi.
En relación al SIDA, particularmente, dijo que "los casos vienen aumentando de a poco pero se notan", a la vez que sentenció: "En sífilis sí que se nota claramente".
Por último, aclaró el método que implementa la ONG. "El testeo es confidencial, gratuito y si turno. En caso de dar positivo se lo deriva al centro de salud correspondiente: los médicos realizan el seguimiento necesario".
La Municipalidad, en tanto, estará testeando en todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) esta semana. En el Centro de Salud N°1 (Avenida Colón 3294) los lunes de 8 a 13, en el CAPS Las Heras (Heguilor 2751) de lunes a viernes de 8 a 13.30; en el CAPS Félix U. Camet, de lunes a viernes hasta las 12; en el CAPS Alto Camet (Cura Brochero 7100 y los Helechos), los lunes de 11.30 a 13; en el CAPS 2 de Abril (Cisneros y Falconier), de lunes a viernes de 11 a 13; y en el CAPS Centro 2 (12 de Octubre 4445) los martes de 11 a 13.
También se efectúan en CAPS IREMI (San Martín 3752) de lunes a viernes de 10 a 11.30. Por su parte el CEMA, ubicado en Pehuajó 250, se realizarán testeos el lunes 22, miércoles 23 y el viernes 26 de 8 a 12. En el Programa Integral del Adolescente, ubicado en Rivadavia 3783, se llevan adelante de lunes a viernes de 8.30 a 14.30 para jóvenes de entre 12 y 19 años. Por otra parte, el Dispositivo Itinerante Salud en tu Barrio funcionará de lunes a viernes de 9 a 14, acercando el acceso al testeo a distintos sectores de la ciudad.
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