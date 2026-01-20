Suba de casos de Sífilis: aseguran que "hay ciertas reacciones y risas" en la entrega de preservativos

La prueba "es rápida, un pinchazo en la punta del dedo con una lanceta y en 15 minutos se conoce el resultado".

Por la suba de casos, la Unidad de Pronta Atención (UPA) 8 de Punta Mogotes realizó este martes una jornada de testeos de VIH y Sífilis, una prueba "abierta, gratuita y confidencial", y también muy necesaria porque "existe un universo de personas con la enfermedad que no lo sabe".

Según explicaron las encargadas de los exámenes, Martina Snitman (bioquímica) y Celeste Días dos Santos (licenciada en Servicio Social), se trató de una jornada de testeos rápidos para VIH y Sífilis, debido a que "últimamente se ha visto que hay un gran aumento en la incidencia" de la segunda en la población.

Entonces, contaron que a partir de ese preocupante incremento y de "una política pública que tiene tanto el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) como el Ministerio de Salud" implementaron las jornadas en diferentes barrios y esta vez decidieron montar el espacio en la playa, con el objetivo de aprovechar "la movida turística y la cantidad de gente que circula por la zona".

En tanto a la prueba, detallaron que "es rápida, un pinchazo en la punta del dedo con una lanceta y en 15 minutos se conoce el resultado" para ambas enfermedades de transmisión sexual, al mismo tiempo que precisaron que realizaron 20 testeos y no hubo "ningún positivo".

En la misma línea, sostuvieron que "existe un universo de personas con VIH que no lo sabe" y "lamentablemente muchos llegan al hospital o a una consulta con una enfermedad avanzada y una carga viral alta, y se termina detectando a través de las enfermedades oportunistas que se suele tener en la etapa del Sida".

Este miércoles también realizarán testeos en Punta Mogotes.

"Simplemente el que quiere venir pasa, le ofrecemos el testeo y se lo hace. No tenemos un filtro de tener que cumplir alguna condición para hacerlo, sino que es abierto, gratuito y confidencial para cualquier persona que se lo quiera hacer", invitaron las profesionales de la salud.

Por otra parte, referido a la utilización del preservativo, aclararon que "es muy importante promoverlo" y recordaron que durante las jornadas de concientización en salas de espera de la UPA 13 "todavía hay ciertas reacciones, risas o timidez", por lo que remarcó que "es importante seguir promoviéndolo a todas las edades", teniendo en cuenta "las caras y resguardos" a la hora de repartir.

Y también, puntualmente sobre la Sífilis, Snitman y Días coincidieron en que es "una enfermedad de transmisión sexual que la produce una bacteria llamada Treponema Pallidum", la cual tiene "diferentes etapas" y en el caso de la primaria, "aparecen los síntomas más comunes, "como el chancro, una lesión a nivel genital que es indolora pero visible, tanto en hombres como mujeres".

"Si en ese momento no se medica, la Sífilis es una enfermedad curable con tres inyecciones de penicilina. Pero si uno en ese momento no se chequea y la trata, puede avanzar a otros estadíos", advirtieron en última instancia.

Dónde adquirir preservativos

Los profilácticos se consiguen en el Servicio de Áreas Programáticas y Redes en Salud (Saps), ubicado en la UPA 13 del Higa, en Rodríguez Peña al 6802. Allí ambién se habilitó un centro de testeo, que funciona de lunes a viernes, de 9 a 13 horas.