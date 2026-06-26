Nacho Levy fue apartado de La Garganta Poderosa: "Ninguna organización está exenta de reproducir las violencias que combate"

La confirmación de la ruptura de la sexóloga Cecilia Ce y el referente de La Garganta Poderosa Nacho Levy abrió una puerta que nadie esperaba. La licenciada contó en sus redes sociales que fue víctima de violencia psicológica en la relación que acababa de terminar y destapó, sin buscarlo, una ola de denuncias, de otras mujeres, en el mismo sentido. Desde La Poderosa confirmaron que decidieron apartar a Levy de la organización.

"A raíz de todo lo que estamos atravesando, de manera colectiva y consensuada entre todes, activamos nuestro protocolo de géneros, una herramienta generada de manera asamblearia para el abordaje de todo tipo de violencias hacia las mujeres y disidencias sexuales. En esta línea, decidimos avanzar en el corrimiento total de Nacho Levy", escribieron en un comunicado que dieron a conocer a través de sus redes sociales.

En otro tramo del comunicado, las mujeres de La Poderosa explicaron que "ninguna organización está exenta de reproducir las prácticas violentas que busca combatir. Nosotras venimos transitando un enorme proceso de revisión en pos de erradicarlas y promover una forma de hacer política cuidada, compañera, y sobre todo, feminista". Además agregaron que La Poderosa trasciende a cada una de las integrantes y "seguiremos en este camino de aprendizaje y construcción como cada día, para crecer como colectivo y transformar la realidad en la que vivimos".

Las denuncias contra Levy

Desde su lugar de psicóloga, Cecilia había utilizado las redes sociales para describir las conductas psicópatas y narcisistas de las que se valen muchos agresores. Pocas veces se habla de este tipo de violencias, que cuesta reconocer y que forman parte de la escalada típica. “Es metódico y persistente. Por suerte, pude salir”, expresó la sexóloga en un primer momento.

La periodista Sofía Monachelli se sumó a las denuncias de las mujeres que habían dado testimonio a través de las redes sociales y, al aire de Crónica TV, contó su experiencia como expareja de Levy.









Monachelli contó que salió con el referente durante 2 años, cuando ella tenía 18. "Con el tiempo entendí que había sido una relación violenta", expresó la periodista y explicó que tardó 20 años en poder contarlo públicamente.

También relató que al poner fin a su relación con Levy debió cambiar su número de teléfono por el constante hostigamiento que sufría.