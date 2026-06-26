Rescatan del mar a un hombre inconsciente tras sufrir un fuerte golpe cuando nadaba: fue hospitalizado

Un hombre de aproximadamente 40 años fue rescatado inconsciente del mar luego de sufrir un fuerte golpe cuando nadaba en las playas cercanas al Faro de Punta Mogotes de Mar del Plata.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 indicaron que cerca de las 15.30, la víctima sufrió un fuete golpe cuando nadaba dentro del mar en circunstancias que son materia de investigación. Como consecuencia del impacto, el hombre perdió el conocimiento y comenzó a convulsionar.

Tras el aviso que dieron los testigos que se encontraban ocasionalmente en la playa, el hombre fue rescatado. Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) arribó al lugar y lo trasladó a un hospital de la ciudad.

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