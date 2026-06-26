Senegal hizo lo que tenía que hacer y acaricia la clasificación

Senegal goleó 5-0 a Irak por el Grupo I del Mundial 2026 y finalizó en la tercera posición, por lo que sigue soñando con el posible paso a los 16avos de final. Los goles del encuentro que se disputó en el BMO Field de Canadá, los convirtieron Habib Diarra, Ismaïla Sarr, Pape Gueye por duplicado y Iliman Ndiaye. El conjunto asiático terminó último en el Grupo sin puntos y con una fase de grupos para el olvido.

Senegal abrió el marcador a los tres minutos del primer tiempo, con un córner del mediocampista Lamine Camara para la llegada al área del volante Habib Diarra, cuyo cabezazo de pique al suelo entró por el ángulo izquierdo del arquero Ahmed Basil. A los ocho minutos, luego de una revisión en el VAR, un agarrón del defensor Robin Sulaka ante el destacado delantero Sadio Mane fue sancionado con tarjeta roja, al haberse dado en el borde del área grande.

El conjunto africano amplió la ventaja a los 10 minutos de la segunda etapa, con una recuperación alta de Camara, para posteriormente desbordar por izquierda y meter un centro atrás, que el atacante Ismaila Sarr empujó contra la red. Los senegaleses pasaron a golear solo tres minutos después. El volante Pape Gueye, que había ingresado solo dos minutos antes, recibió sobre el costado derecho del frente de ataque, se perfiló para la pierna zurda y sacó un remate excelente, que entró contra el poste derecho de Basil. Pape Gueye concretó su doblete a los 25 minutos del complemento, cuando le quedó una pelota picando sobre la medialuna del área y definió con una volea impresionante de zurda, que se clavó contra el segundo palo.

El encargado de sentenciar la goleada fue el mediocampista Iliman Ndiaye, del Everton inglés, que avanzó por el medio a los 36 minutos del segundo tiempo y metió un derechazo potente y alto al primer palo, para un 5-0 final que le da a los senegaleses grandes posibilidades de clasificar entre los mejores terceros.