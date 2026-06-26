Crisis en Blender: despidos masivos tras reclamos salariales, protestas al aire y suspensión de programas

En los últimos días la crisis interna de Blender se hizo insostenible y estalló al aire del streaming. Un grupo de trabajadores fue despedido de manera masiva después de presentar un reclamo salarial ante las autoridades y desató una ola de críticas al grupo empresario al frente del canal y miles de mensajes de apoyo y solidaridad con los desvinculados.

El conflicto tomó conocimiento público durante una transmisión en vivo, que fue interrumpida por la periodista Fiorella Sargenti. Contó al aire que varios de sus compañeros habían sido despedidos y que todo el equipo decidió levantar la emisión del programa, en solidaridad con los trabajadores.

En el mismo momento, denunció la presencia de personal de seguridad en las instalaciones y visibilizó un clima de fuerte tensión interna. Mientras todo esto ocurría, trascendió la preadjudicación del gerenciamiento del Canal de la Ciudad al grupo empresario Cale Group Media, encabezado por Augusto Marini, dueños de los canales de streaming Blender y Carajo.

Despidos en Blender y gerenciamiento del Canal de la Ciudad en simultáneo

La programación del canal se vio afectada inmediatamente después de conocerse los despidos. Hubo programas que no salieron al aire y múltiples mensajes de apoyo de periodistas, conductores y trabajadores de distintos medios a las personas desvinculadas. Entre ellos, Tomás Rebord, quien cuestionó las decisiones de la empresa y contó que no le respondían el teléfono, por lo cual no podía informar nada distinto.

En ese contexto, desde Blender difundieron un comunicado en el que negaban haber actuado en represalia por los reclamos salariales. Sostuvieron que las desvinculaciones respondieron a "conductas incompatibles con los valores de la compañía", defendieron su política laboral y aseguraron que continuarán invirtiendo y expandiendo sus operaciones.

Todo el conflicto estalló en un momento de fuerte crecimiento para el CEO de Cale Group Media Augusto Marini. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires preadjudicó a una empresa de su grupo el gerenciamiento técnico, operativo y comercial del Canal de la Ciudad por un plazo de cinco años, después de que su oferta superara a la de la otra firma competidora.

La coincidencia entre la expansión empresarial de Marini y el conflicto laboral en Blender dejó al descubierto los hilos y puso nuevamente en debate las condiciones de trabajo en los medios digitales y los modelos de gestión de los mismos dentro del ecosistema argentino.