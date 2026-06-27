¿Un Museo del Deporte Marplatense?: el sueño para guardar la memoria deportiva de la ciudad
Impulsan la creación de una mesa de trabajo en el Concejo Deliberante para diseñar el futuro Museo del Deporte Marplatense. La iniciativa busca rescatar trofeos, documentos, fotografías y recuerdos que cuentan la historia de generaciones de atletas que llevaron el nombre de la ciudad a lo más alto.
Por Redacción 0223
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Hay hazañas que forman parte de la identidad de una ciudad. Los Grand Slams de Guillermo Vilas, el oro olímpico de Juan Curuchet, los campeonatos mundiales de Nora Vega y Claudia Rodríguez, las atajadas del Dibu Martínez en Qatar, los triunfos de Christian Ledesma, o los logros de Horacio Zeballos son apenas algunos de los capítulos de una historia deportiva que convirtió a Mar del Plata en una de las grandes cunas del deporte argentino. También hechos históricos que pusieron a la ciudad en el centro de la escena, como el Mundial 1978 y los Juegos Panamericanos 1995, o episodios recordados como los primeros goles de un jovencito Diego Maradona en Primera, en el viejo Estadio San Martín, o la Copa Artemio Franchi en 1993, el último título del 10 con la celeste y blanca. Con la intención de preservar ese legado para las próximas generaciones, el Concejo Deliberante debatirá un proyecto para comenzar a trabajar en la creación de un Museo del Deporte Marplatense.
La iniciativa del concejal Ricardo Liceaga Viñas (UCR) propone conformar una Mesa de Trabajo para el Diseño y Planificación del Museo, un ámbito que tendrá como objetivo reunir a instituciones, deportistas, dirigentes, periodistas y especialistas para elaborar una propuesta integral que permita concretar el espacio.
En los fundamentos del proyecto se destaca que Mar del Plata posee una extensa tradición deportiva expresada en clubes centenarios, instituciones barriales, competencias nacionales e internacionales, deportistas olímpicos, campeones mundiales y referentes de múltiples disciplinas.
Sin embargo, advierten que gran parte de ese patrimonio histórico se encuentra disperso entre clubes, colecciones privadas, archivos periodísticos y recuerdos familiares, lo que genera riesgos de deterioro o pérdida con el paso del tiempo.
La propuesta apunta a que el futuro museo funcione como un espacio de conservación, investigación y difusión de la historia deportiva local. Para ello, la mesa de trabajo deberá relevar el patrimonio existente, identificar posibles sedes para el funcionamiento del museo, elaborar un inventario preliminar de objetos y documentos de valor histórico, definir criterios de conservación y evaluar alternativas de financiamiento.
También se prevé la participación de la comunidad mediante mecanismos que permitan incorporar materiales históricos aportados por vecinos, deportistas e instituciones.
Según el proyecto, la mesa estará coordinada por el Ejecutivo municipal e integrada por representantes del Emder, clubes e instituciones deportivas, asociaciones y federaciones, deportistas y exdeportistas destacados, además del Círculo de Periodistas Deportivos y otros actores que puedan contribuir al diseño de la propuesta.
El objetivo final será elaborar un anteproyecto de ordenanza que siente las bases para la creación formal del Museo del Deporte Marplatense, un espacio pensado para resguardar la memoria de las grandes figuras y de miles de historias anónimas que hicieron del deporte una parte esencial de la identidad de la ciudad.
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