Crearon un documental único sobre la historia del estadio Minella: cómo verlo

El estadio José María Minella representa la identidad marplatense de una forma que pocos íconos lo hacen. Sin embargo, no todos conocen su historia ni las figuras que pasaron por allí.

Por eso, Cristian Serio y Jorge Jaskilioff decidieron realizar la serie documental "El Minella, historia del Estadio" que será proyectao el jueves 23 de octubre en el ciclo +Cine Nacional. La función será a las 18 en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium como parte de la programación del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

El 2 de junio de 1978 el Estadio Ciudad de Mar del Plata hacía su debut mundialista. Construido a contrarreloj durante casi tres años para el Mundial '78, se consolidó como el símbolo máximo del deporte marplatense. "Tras el brillo como escenario internacional, el Minella se convirtió en un escenario en permanente precariedad para su mantenimiento hasta que la desidia estructural lo llevó al colapso: la clausura de la platea techada en 2021", contaron sus realizadores.

“El Minella, la historia del estadio”, revisa los 50 años de vida que transformaron al brillante coloso en una estructura de riesgo. La serie desentraña por qué ninguna administración priorizó su mantenimiento, convirtiendo un ícono en un monumento oxidado.

Aldo Varales, autor del primer gol del estadio (selección de Tandil) con Francisco “Pancho” Rago, histórico arquero marplatense; y Juan Gamalero, (selección de Tandil)

Acceso exclusivo a material inédito y más de 50 testimonios protagonizan esta serie documental y hacen la radiografía de un estadio que es mucho más que fútbol, recitales o momentos épicos: es la historia de una ciudad que se debate entre la gloria que fue y el patrimonio que se desvanece.

El film es una realización de Cristian Serio y Jorge Jaskilioff, y la entrada será gratuita, proponiendo al público acercarse con un alimento no perecedero destinado a instituciones y comedores barriales de Mar del Plata.

Cabe señalar que estas proyecciones se realizan en el marco de la premisa “Cultura Comunitaria” que impulsa el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través del Instituto Cultural. El ingreso será por orden de llegada. Los alimentos se reciben en el acceso a la sala.