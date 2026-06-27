Ni en el Caribe: el destino con aguas termales a dos horas de Mar del Plata ideal para una escapada

El Parque Termal Dolores es el destino con aguas termales a dos horas de Mar del Plata ideal para una escapada de descanso. Este complejo bonaerense de 44 hectáreas se consolida como una de las mejores alternativas frente a los tradicionales centros de Entre Ríos. El predio cuenta con una moderna infraestructura que combina piscinas cubiertas y al aire libre con diferentes propuestas gastronómicas de primer nivel. Sus aguas emergen desde más de mil metros de profundidad a una temperatura constante que alcanza los 45 grados.

La propuesta del lugar se extiende todo el fin de semana.

La principal característica de este centro turístico es que ofrece piletas de agua dulce y de agua salada de forma simultánea. Sus componentes altamente mineralizados otorgan reconocidos beneficios terapéuticos para el tratamiento de afecciones respiratorias, problemas de la piel y procesos de rehabilitación física. Los visitantes pueden realizar diversas actividades recreativas al aire libre como intensas caminatas y paseos en bicicleta por los senderos internos: la propuesta integral de bienestar está diseñada para capturar la atención de los turistas durante la temporada invernal.

El parque termal permite quedarse un fin de semana completo

El lugar dispone de excelentes alternativas de alojamiento interno para quienes deseen prolongar su estadía de fin de semana en la localidad. El hotel Days Inn funciona dentro del propio complejo con 60 habitaciones totalmente equipadas y piletas de uso exclusivo para sus huéspedes. La tarifa establecida por noche en base doble asciende a 356 mil pesos de lunes a miércoles. Los valores para los días que van de jueves a domingo se ubican en 297 mil pesos.

El nivel de la temperatura varía según la pileta elegida.

La contratación del servicio hotelero incluye un completo desayuno continental y una cena a la carta sin las bebidas alcohólicas incluidas. Los turistas que se hospedan en la estructura edilicia tienen acceso directo garantizado a todas las instalaciones del parque termal. El municipio local promueve de manera constante la llegada de contingentes mediante la aplicación de tarifas especiales para los adultos mayores.