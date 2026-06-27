Más de 400 mts2, empleos directos y una inversión millonaria: cómo será el primer local del shopping Los Gallegos

Más de 400 mts2, empleos directos y una inversión millonaria de una reconocida marca en Mar del Plata.

Tal como adelantó 0223, cinco reconocidas marcas de indumentaria tendrán una fuerte presencia en el nuevo shopping Los Gallegos de Mar del Plata, adquirido recientemente por el poderoso Grupo Irsa. Una de ellas promete una inversión millonaria y la contratación de personal.

Según trascendió, las obras se realizarán durante los meses de julio, agosto y septiembre y promete la llegada de primeras marcas al primer gran paseo comercial de la ciudad, que busca reconvertirse, incorporando nuevas marcas, modernizando espacios comunes y con nuevas propuestas gastronómicas y de entretenimiento.

Según pudo saber este medio, a partir de julio comenzarán a verse cercos de obra en el interior del paseo comercial, con toda la publicidad de las primeras cinco marcas, que serán Cuesta Blanca, Hunter, Perramus, Santa Bohemia y Naútica.

“Van con modelo tienda con locales abiertos y con toda la colección. Estas marcas llegan con inversiones que superan los u$s 100.000 por local y aproximadamente con 6 o 7 empleos nuevos por local”, afirmaron.

En el caso de Cuesta Blanca, revelaron que “será la primera tienda en Mar del Plata y llega con más de 400 metros cuadrados y generará 8 empleos directos”.

Asimismo, se dio a conocer que en los próximos días la tienda “va a salir con una mega campaña con oportunidades de hasta 60% en todos los productos y 40% en perfumería”.

El poderoso grupo empresario

El grupo Irsa fue fundada en 1943 y con el paso de los años se consolidó como unos de las principales empresas inmobiliarias de la Argentina. Transformada durante la década del 90´, bajo el liderazgo de Eduardo Elsztain, la compañía construyó una cartera que incluye los principales shoppings del país, hoteles premium y mega inversiones en el mercado inmobiliario.

Entre sus activos más conocidos figuran: Alto Palermo; Abasto Shopping; Patio Bullrich; DOT Baires Shopping; Distrito Arcos y Alto Avellaneda.

De acuerdo con datos de la compañía, Irsa posee en la actualidad 18 centros comerciales y ocupa más de 18.000 empleos directos e indirectos en la Argentina.