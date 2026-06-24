Provincia busca regular las apps de transporte y delivery: registro, seguro, paradores y asistencia ante emergencias

El gobierno de Kicillof busca una normativa que regule el trabajo en apps en toda la Provincia.

El gobernador Axel Kicillof envió al Senado bonaerense un proyecto de ley que busca regular el trabajo realizado a través de plataformas digitales en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa propone la creación de un Plan Integral para el Trabajo mediante Plataformas Digitales y establece nuevas obligaciones para las empresas que operan servicios de transporte y reparto mediante aplicaciones.

Según surge de los fundamentos del proyecto al que accedió 0223, el objetivo es generar herramientas que permitan mejorar el acceso de los trabajadores a la seguridad, la atención en situaciones de emergencia, la capacitación y distintos servicios vinculados a su actividad, además de fortalecer la disponibilidad de derechos y agilizar los mecanismos de asistencia.

La propuesta también plantea acompañar a quienes desarrollan tareas a través de aplicaciones para avanzar hacia condiciones compatibles con el concepto de "trabajo decente", una de las discusiones que en los últimos años ganó protagonismo en el ámbito internacional.

El gobernador Kicillof elevó el proyecto de ley al Senado, que ahora deberá debatirlo.

En ese sentido, el texto señala que la iniciativa recoge aportes debatidos durante la 113° Conferencia Internacional del Trabajo realizada en junio de 2025, en la que participó el Ministerio de Trabajo bonaerense. Entre las conclusiones de ese encuentro se planteó la necesidad de "hacer realidad el trabajo decente en la economía de plataforma".

Asimismo, menciona que en la 114° Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada este mes, se avanzó en la elaboración de un convenio específico sobre trabajo en plataformas digitales. Entre otros puntos, se promovió que los Estados garanticen una adecuada determinación de la naturaleza de la relación laboral, transparencia en los sistemas algorítmicos de gestión, mecanismos de revisión de decisiones automatizadas, protección de datos personales y acceso a la protección social y la libertad sindical.

A quiénes alcanza la ley

El proyecto establece que en el Plan Integral para el Trabajo mediante Plataformas Digitales quedarán comprendidos todos los trabajadores que desarrollen tareas mediante aplicaciones dentro de la provincia de Buenos Aires, independientemente de la forma jurídica de su vínculo contractual. La definición incluye a quienes prestan servicios total o parcialmente organizados o intermediados por plataformas digitales de trabajo.

Aunque la redacción es amplia, la iniciativa está orientada principalmente a los dos grandes segmentos de actividad: el transporte de pasajeros y los servicios de delivery.

Para la ley, una plataforma digital será "cualquier forma organizativa que por medio de sistemas automatizados o digitales, organiza, promueve, facilita la realización de un trabajo humano para la prestación de un servicio".

El proyecto apunta centralmente a las dos grandes modalidades de apps: delivery y transporte.

Una aplicación provincial para emergencias

Uno de los aspectos novedosos del proyecto es la creación de una aplicación móvil administrada por el Estado provincial destinada específicamente a trabajadores de plataformas.

La herramienta buscará facilitar el acceso a servicios de seguridad y emergencia vinculados a la actividad. Entre otras funciones, permitirá solicitar asistencia ante hechos de inseguridad, robos o siniestros viales ocurridos durante la jornada laboral. La propuesta apunta a conformar una especie de botón de alerta que agilice la comunicación con los organismos de respuesta y asistencia.

Registro obligatorio para empresas y trabajadores

El proyecto también crea el Registro de Trabajo Mediante Plataformas Digitales, en el que deberán inscribirse tanto las empresas como los trabajadores alcanzados por la norma.

En uno de los puntos que seguramente con resistencia generé en las aplicaciones, se estableced que, además de registrarse, las plataformas deberán suministrar periódicamente información al Estado provincial.

Entre los datos requeridos figuran la cantidad de personas que trabajan a través de la aplicación, discriminadas según su nivel de actividad y situación contractual; las condiciones generales aplicables a esas relaciones; la duración promedio de las tareas, las horas trabajadas semanalmente y los ingresos medios obtenidos. Las empresas también deberán informar los intermediarios con los que mantengan vínculos contractuales.

El proyecto de ley se conoce días después que Mar del Plata aprobará una regulación local para las apps de transporte.

Seguro obligatorio para repartidores y conductores

Otro de los ejes centrales de la iniciativa es la incorporación de una cobertura obligatoria de accidentes personales. La norma establece que las plataformas deberán contratar, por su exclusiva cuenta y costo, un seguro que cubra los riesgos derivados de la actividad desarrollada por los trabajadores.

De acuerdo al texto que ingresó al Senado, la cobertura deberá extenderse durante todo el tiempo en que la persona permanezca conectada a la aplicación y comprender también los trayectos realizados mientras presta servicios.

Los apps deberán montar paradores en las llamadas "tiendas invisibles".

Espacios de descanso y servicios básicos

El proyecto incorpora además disposiciones vinculadas a las condiciones cotidianas de trabajo, ya que las empresas deberán contar con paradores habilitados en sus centros de operación, depósitos o locales para que los trabajadores puedan descansar, alimentarse, acceder a sanitarios y disponer de espacios para estacionar los vehículos utilizados en la actividad.

La obligación apunta especialmente a los establecimientos conocidos como "tiendas invisibles" o "dark stores", utilizados por algunas aplicaciones de delivery para almacenamiento, preparación y despacho de pedidos. En esos espacios deberán garantizarse condiciones mínimas para quienes realizan las tareas de reparto, una demanda que distintos sectores de trabajadores vienen planteando desde hace años.