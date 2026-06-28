Colapinto sufrió en el arranque: P15 para el argentino en el Gran Premio de Austria y Rusell se quedó con la victoria

Por la octava fecha del campeonato mundial, el argentino no pudo remontar y se quedó sin puntos en Austria al igual que su compañero de equipo. Mientras que la victoria le quedó a George Russell a bordo de su Mercedes.

Por la octava fecha del campeonato Mundial 2026, George Russell se quedó con la victoria en el Red Bull Ring de Austria y le descontó puntos a Kimi Antonelli en la cima del campeonato. Por su parte, Franco Colapinto tuvo una carrera complicada y apenas pudo finalizar un puesto por delante del que arrancó: P15.

El arranque de la carrera de Franco Colapinto fue bastante malo, paso de su puesto 16° a quedar último por una mal arrancada del monoplaza francés. Con el correr de las vueltas, el argentino fue recuperando lugares hasta que tuvo que parar por primera vez en el box. De todos modos pese a la parada, los abandonos de Sainz, Pérez y Bottas, el nacido en Pilar no cayó al fondo y se ubicó en el mismo lugar en el que comenzó la carrera.

Las estrategías y los safety car terminaron definiendo el ganador. La disputa fue entre los dos Mercedes y Max Verstappen. La misma terminó quedando para Russell que si bien llegó con 10 segundos de diferencia a 20 vueltas del final con Max, el neerlandés terminó a menos de dos segundos y Antonelli apenas tres décimas por detrás de Verstappen. Si la carrera hubiera tenido una vuelta más el descenlace hubiera sido totalmente diferente.

Por detrás de los tres del podio finalizar: Piastri en el cuarto, Hamilton en el quinto, Hadjar en el sexto, Norris en el séptimo, Leclerc en el octavo, y Lawson y Lindblad en el noveno y décimo respectivamente.

Lejos de los puntos terminaron Pierre Gasly y Franco Colapinto, que sin dudas no tuvieron una buena carrera ninguno de los dos. El francés finalizó en el puesto 13; mientras que el argentino en el puesto 15 (entre la mala largada, el tráfico y algunos problemas eso fue lo mejor que pudo conseguir).

Así quedó el campeonato mundial de pilotos:

Kimi Antonelli 171 pts George Russell 131 pts Lewis Hamilton 125 pts Oscar Piastri 80 pts Charles Leclerc 79 pts Lando Norris 79 pts Max Verstappen 73 pts Isack Hadjar 42 pts Pierre Gasly 41 pts Liam Lawson 30 pts Oliver Bearman 18 pts Franco Colapinto 16 pts

Así quedó el campeonato mundial de constructores:

Mercedes 302 pts Ferrari 204 pts McLaren 159 pts Red Bull 115 pts Alpine 57 pts Racing Bulls 44 pts

La próxima fecha del campeonato del mundo será el fin de semana del 3 al 5 de julio en Silverstone donde se llevará a cabo la novena fecha de la temporada.