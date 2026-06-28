Mala jornada de Varrone y Colnaghi en la previa de la Fórmula 1

Los argentinos quedaron muy atrás en la parrilla durante el fin de semana del GP de Austria.

Los pilotos argentinos Nicolás Varrone (Van Amersfoort Racing) en Fórmula 2 y Mattia Colnaghi (MP Motorsport) en Fórmula 3 tuvieron una floja jornada en el Gran Premio de Austria, en la que culminaron 17.º y 21.º, respectivamente.

Varrone concluyó su participación en el GP de Austria de la Fórmula 2 con un 17° puesto en la carrera principal disputada este domingo en el Red Bull Ring, en un fin de semana nuevamente condicionado por el resultado de la clasificación, que lo obligó a largar desde el fondo de la grilla.

Pese a ello, el piloto argentino volvió a exhibir un ritmo competitivo y apostó por una estrategia diferente para intentar ganar posiciones.

El representante de Van Amersfoort Racing tuvo una buena largada y avanzó tres lugares en los primeros metros; aprovechó el incidente entre Rafa Villagómez y Sebastián Montoya para ubicarse 16°.

Tras el relanzamiento, Varrone se mantuvo en la pelea con Colton Herta y Laurens Van Hoepen antes de optar por extender su primer stint para esperar la aparición de un Safety Car que favoreciera su estrategia.

Gracias a las detenciones de sus rivales, Varrone llegó a ocupar transitoriamente el segundo puesto e incluso recuperó esa posición luego de ser superado por Martinius Stenshorne y también dejó atrás a Herta para mantenerse entre los pilotos que aún no habían ingresado a boxes.

Sin embargo, el Virtual Safety Car provocado por Mari Boya en la vuelta 27 no le permitió obtener la ventaja esperada, por lo que recién en el giro 30 realizó su parada obligatoria para colocar neumáticos súper blandos.

El argentino regresó a la pista en el 18.º lugar y logró superar a Cian Shields para finalizar 17.º, para terminar además a apenas 69 milésimas de Ritomo Miyata tras completar las 40 vueltas de competencia.

La victoria quedó en manos del búlgaro Nikola Tsolov, de Campos Racing, quien recuperó el liderazgo luego de un error de Alex Dunne en la vuelta 24 y controló la prueba hasta el final para sumar su tercer triunfo de la temporada, mientras que Gabriele Minì fue segundo y Oliver Goethe completó el podio.

En la Fórmula 3, Colnaghi también cerró un fin de semana complicado en Spielberg ya que el piloto argentino de MP Motorsport, que había partido desde el 18° puesto, no logró aprovechar el potencial de su monoplaza y terminó 21°.

La carrera fue ganada por el danés Noah Stormsted, de TRIDENT, quien consiguió su primera victoria en la categoría tras beneficiarse de la lucha entre Ugo Ugochukwu y Freddie Slater, quienes culminaron segundo y tercero, respectivamente.

Tanto Varrone como Colnaghi volverán a competir entre el 3 y el 5 de julio en Silverstone, sede de la próxima fecha de la Fórmula 2 y la Fórmula 3, donde buscarán dejar atrás un complicado paso por Austria.