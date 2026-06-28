Sin despeinarse, Argentina cerró el grupo con puntaje ideal

Lautaro Martínez se sacó la "mufa" y convirtió su primer gol mundialista.

Con tranquilidad, Argentina derrotó 3 a 1 a Jordania y finalizó el Grupo J con puntaje ideal, para encarar de la mejor manera la próxima fase donde se medirá ante Cabo Verde. Muchos jugadores sumaron sus primeros minutos en el mundial, varias de las figuras descansaron y Lionel Messi no sólo jugó un ratito sino que convirtió el último gol para sellar el triunfo.

La joya de Giovanni Lo Celso de tiro libre para abrir el marcador.

Lautaro Martínez convirtió el claro penal que le cometieron a Senesi y se sacó la "mufa", anotando su primer gol mundialista.

Buena jugada de Jordania y definición libre por el segundo palo.

El arquero volvió a regalar su palo y Messi lo aprovechó.