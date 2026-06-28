La UNMdP celebró el fallo de la Corte: "Fue un espaldarazo a un reclamo de todo el sistema"

La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) celebró la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que dejó firme la medida cautelar para la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, vinculados a la actualización de montos de salarios y becas.

En diálogo con Extra FM 102.1, la rectora Mónica Biasone dijo que el fallo representa "un espaldarazo" al reclamo que las universidades nacionales sostienen desde hace casi un año. "No teníamos dudas de que la resolución de la Corte iba a ser esta. Tal vez nos sorprendió que fuera ahora, pero era el corolario natural de todo lo que venía pasando", expresó.

Biasone recordó que después de la sanción de la ley, las universidades optaron por respetar los tiempos institucionales antes de recurrir a la Justicia. "Los rectores y rectoras hemos sido muy respetuosos de la institucionalidad. Esperamos que la ley se aplicara y, al no suceder eso, acudimos a la Justicia, que en todas las instancias nos dio la razón", enfatizó.

Tras el fallo, las expectativas están puestas en una convocatoria del Gobierno nacional para avanzar en la implementación de la ley y en la negociación salarial con los gremios universitarios. En esa línea, Biasone aclaró que el reclamo del sistema universitario no apunta a obtener aumentos extraordinarios: "No estamos hablando de un incremento salarial, si no simplemente de recuperar el poder adquisitivo que tenían nuestros salarios en diciembre del 2023. Es una actualización de una deuda pendiente".

Además, contó que días atrás se firmó un acuerdo entre el Consejo Interuniversitario Nacional, los gremios docentes y no docentes y la representación estudiantil, que contempla una actualización parcial de salarios y gastos de funcionamiento y el compromiso de reabrir las paritarias el próximo septiembre. "Seguramente ahora habrá que encontrar el mecanismo para ir saldando esa deuda", explicó.

Un segundo cuatrimestre con mayor tranquilidad

Para Biasone, el fallo también aportó tranquilidad de cara al regreso a clases después del cambio de cuatrimestre. "Da más previsibilidad no solamente a las y los trabajadores, sino también a los estudiantes, que son el centro de toda esta discusión", expresó la rectora.

Y destacó el compromiso de la comunidad universitaria durante todo el conflicto, que garantizó la continuidad académica pese a las medidas de fuerza: "La universidad siempre estuvo abierta. Hubo docentes que adhirieron a los paros y otros que sostuvieron clases virtuales o compartieron materiales para no interrumpir el proceso de aprendizaje".

Respecto a la difícil situación económica que atraviesan muchos estudiantes, Biasone focalizó en las políticas que impulsa la UNMdP con recursos propios. "En nuestra universidad ningún estudiante se queda sin comer. Quien lo necesita accede gratuitamente al comedor", sentenció la rectora y destacó que la institución también financia becas de ayuda económica, material de estudio, impresiones y mérito académico.

Incluso, subrayó que la beca de ayuda económica que otorga la Universidad "cuadruplica o casi quintuplica" el monto de algunos programas nacionales: "Entendemos que el sentido de la universidad pública es el estudiante. Por eso destinamos una parte importante de nuestros recursos a sostener estas políticas, aun en un contexto de fuerte restricción financiera".