Restituyen la baldosa que honra a Roberto Sammartino en la Facultad de Psicología

El pasado 4 de junio se cumplieron 51 años desde el crimen de Roberto Sammartino, un docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) que fue secuestrado y asesinado por la Concentración Nacional Universitaria (CNU).

La Facultad de Psicología le había hecho un homenaje en la puerta de su sede, pero después de una serie de reformas en el Complejo Universitario, la baldosa que lo honraba desapareció. Ahora, las autoridades de la Facultad lo restituyeron.

"La restitución de la baldosa es de enorme trascendencia para nuestra Facultad porque no solo recibe a la gente a la hora de la llegada a la institución, si no que nos permite reencontrarnos sosteniendo nuestras banderas y gritando fuerte 'Nunca más'", expresó en diálogo con 0223 el secretario de Extensión de la Facultad de Psicología de la UNMdP, Carlos Juan Romay.

Romay contó que Sanmmartino, junto a otros psicólogos y psicólogas detenidas y desaparecidas en los años previos al último golpe de Estado, son figuras de enorme trascendencia para la Facultad: "Inscriben no solo nuestra historia, si no nuestros legados y nuestras obligaciones como institución pública en torno a la importancia de sostener agendas transversales con los derechos humanos y con la importancia de seguir sosteniendo las banderas de Memoria, Verdad y Justicia".

El recuerdo de Sammartino está presente en muchas de las personas que transitan todavía este espacio público cotidianamente. "Fue asesinado en el 75, yo no lo conocí, pero desde que entrás a la Facultad te empezás a vincular con todos estos mensajes, señales, recuerdos e historias que muchas veces vienen de paredes, otras veces de baldosas, otras veces de personas que habitan la institución, otras veces son de anécdotas", expresó Romay.

Y agregó: "Así vamos reconstituyendo y armando la historia de nuestra institución. Por eso para nosotres fue importante trabajar en la restitución, es parte nuestra aunque no lo hayamos conocido".

Para cerrar, Romay argumentó: "Hubo una persecución atroz y oscura de compañeros y compañeras que sostenían las banderas de la equidad y de la justicia social y que en esa búsqueda fueron brutalmente asesinados y desaparecidos. Hoy por hoy, nuestro país sigue teniendo la obligación de seguir reclamando por ellos y por la Memoria, la Verdad y la Justicia".