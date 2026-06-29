Los dos responsables fueron condenados por la estafa en Venado Tuerto.

Una pareja que engañó telefónicamente a una jubilada de 80 años en Venado Tuerto fue condenada en un juicio abreviado y deberá restituir la totalidad del dinero sustraído, equivalente a 9.000 dólares. Además, se les prohibió ingresar a la ciudad durante dos años.

Los acusados, Diego Martín Castillo y Verónica Lucía Churi, oriundos de Neuquén y residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fueron sentenciados por la jueza Mariana Vidal en los tribunales locales. Según explicó el fiscal Damián Cassullo, “los condenados recibieron penas a prisión condicional y una serie de normas de conducta que incluyeron la obligación de depositar los 9.000 dólares”.

Dos de los responsables fueron identificados y sentenciados mediante juicio abreviado y deberán devolver el dinero robado.

El ilícito ocurrió el viernes 27 de marzo de 2026 al mediodía, cuando los estafadores llamaron al teléfono fijo de la víctima haciéndose pasar por empleados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Con el engaño, lograron convencer a la jubilada de que debía cambiar los billetes de dólares que poseía para no perder su valor.

La investigación policial avanzó rápidamente y culminó con allanamientos en el barrio porteño de Floresta, donde residían los acusados.

Posteriormente, un hombre llegó a la vivienda ubicada en calle Moreno en un vehículo registrado a nombre de su cómplice. La anciana, confiada, permitió que ingresara y le entregó el dinero en efectivo.

La investigación policial avanzó rápidamente y culminó con allanamientos en el barrio porteño de Floresta, donde residían los acusados. En esos operativos se secuestraron elementos que comprometieron la situación procesal de la pareja. Ante las pruebas reunidas, Castillo reconoció su responsabilidad como coautor de la estafa, mientras que Churi admitió ser partícipe principal del engaño. Ambos aceptaron los términos del juicio abreviado junto a su abogada defensora.

Los dos responsables fueron condenados por la estafa en Venado Tuerto.

Además de la restitución económica, la Justicia dispuso que los condenados deben fijar domicilio en la Capital Federal y mantuvieron la prohibición de ingresar a Venado Tuerto por un período de dos años.

La mujer fue estafada por ambos condenados.

El Ministerio Público de la Acusación informó a la víctima sobre la sentencia definitiva, y la mujer manifestó su satisfacción al haber recuperado el dinero que le había sido sustraído mediante esta maniobra fraudulenta.