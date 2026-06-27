Final feliz: encontraron a Osa, la perrita perdida por la que intentaron estafar hasta el cansancio a su dueña
Después de cinco días desesperantes, encontraron a la perra y ya se encuentra de regreso en su hogar. Quisieron engañar a la mujer en múltiples ocasiones.
Por Redacción 0223
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Después de días desaparecida, finalmente consiguieron ubicar a Osa, la perrita perdida en el barrio La Florida por la que intentaron estafar en múltiples ocasiones a su dueña, quien no cayó en los engaños y decidió denunciar el caso.
La historia comenzó el pasado lunes 22 de junio durante el partido de la Selección Argentina, cuando la can escapó de su casa asustada por la pirotecnia. Debido al terror que le generan los estruendos producidos por fuegos artificiales, realizó un pozo en el patio, accedió a una vivienda lindera y con el mismo mecanismo, salió a la calle.
Inmediatamente, su familia difundió la desaparición y aunque el primer llamado acerca de que la habían visto fue real, luego comenzó una serie de estafas que culminaron en la mañana de este sábado, luego de cinco días angustiantes.
Aprovechando la desesperación de la dueña, diferentes personas le aseguraron que la habían encontrado, pero nada era cierto y buscaban estafarla: un sujeto intentó clonar su WhatsApp y otros dos motochorros pactaron un encuentro y estuvieron al borde de sustraerle el auto.
Sin embargo, a partir de la publicación de este medio en redes sociales, se terminó el calvario. En realidad, Osa empezó a seguir a una joven en la rotonda de la avenida Constitución y ruta 2, quien la notó desorientada y perdida, por lo que decidió llevarla hasta su casa.
Días más tarde, las chicas que la encontraron se comunicaron con la dueña, que enseguida se dio cuenta que esta vez no se trataba de un engaño y fue a buscarla a la vivienda, cercana a la suya. Ahora se encuentra de nuevo en su hogar, durmiendo en el sillón con su peluche.
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