Contactaba víctimas por una aplicación, las drogaba y les robaba: el modus operandi de una viuda negra que era policía

Una agente de la policía de Seguridad Aeroportuaria fue detenida en las últimas horas, acusada de drogar a varios hombres para robarles. Se trata de Lucía Fernanda Díaz Da Motta, de 31 años, quien estaba bajo licencia psiquiátrica en la fuerza.

Según informaron las autoridades, la mujer contactaba a las víctimas a través de una aplicación de citas: los seducía, los drogaba y les robaba relojes, perfumes, celulares y los objetos de valor que encontrara a mano.

El caso que llevó a su detención comenzó con una cita pactada en la app Bumble. La mujer contactó a un hombre de 64 años y después de compartir una comida, él la llevó a su casa. Una vez en el domicilio, la mujer lo drogó.

La víctima se despertó horas después, intoxicado, por lo cual debió ser hospitalizado. En su domicilio faltaban objetos de valor, así que más tarde radicó una denuncia por los dos delitos y tomó intervención la Fiscalía N°2 de Quilmes.

Las autoridades analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad, donde se registra el ingreso de la pareja al edificio y, más tarde, la salida de la mujer sola, cargando una valija, bolsas y una mochila.

Qué encontraron en la casa de la viuda negra

La Policía de la Provincia de Buenos Aires allanó el domicilio de la acusada. Al ingresar encontraron su uniforme de la PSA, cuatro celulares con los que operaba las apps de citas, perfumes de alta gama masculinos, relojes, llaves de casas y departamentos robadas, controles remotos para abrir portones y autos, valijas y la ropa que vestía en el último ataque.

En el mismo procedimiento Díaz Da Motta fue detenida, esposada y quedó a disposición de la Justicia. Además, para que la licencia le fuera otorgada, alegó una patología que supuestamente le impedía ejercer sus funciones. En sus redes sociales, sin embargo, mostraba videos en boliches nocturnos durante el mismo período.