En el Hospital Materno Infantil "Dr. Florencio Escardó" de Tigre se realizó una intervención quirúrgica inédita en el sistema público de salud argentino, que permitió salvar a Nehitán, un niño de 2 años que se había tragado un clavo. La cirugía magnética sin cicatrices, que utilizó imanes para extraer el objeto metálico del abdomen del pequeño, representa un avance notable en procedimientos pediátricos.

El niño ingresó a la guardia y durante los estudios de rutina se detectó la presencia del clavo en su organismo. Ante esta situación, el equipo médico decidió actuar con rapidez aplicando esta novedosa técnica mínimamente invasiva que evita incisiones profundas y permite una recuperación en el mismo día.

La intervención quirúrgica fue inédita en el sistema público de salud argentino.

Araceli, madre del niño, expresó su agradecimiento: “Nos trasladaron al hospital e hicieron el seguimiento correspondiente después de que mi hijo se cayó. Los profesionales nos acompañaron en todo momento, desde lo físico hasta lo psicológico. Estoy muy contenta y agradecida por todos los doctores que cuidaron a mi hijo en el proceso en el cual estuvo internado y operado”.

El cirujano Pier Mejia Cordova, que lideró la operación, destacó la relevancia del procedimiento: “Es una intervención que nos pone como referencia a nivel país. El paciente concurrió a la guardia por un politraumatismo y luego de los chequeos se constató el cuerpo extraño en su interior. Decidimos avanzar con una operación muy poco invasiva. El paciente recibió el alta el mismo día y también fue fundamental el acompañamiento psicológico brindado al niño y su familia”.

"Es una intervención que nos pone como referencia a nivel país", dijeron.

Esta técnica, desarrollada hace aproximadamente una década, utiliza imanes especiales para manipular objetos metálicos dentro del cuerpo, reduciendo la invasión quirúrgica y acelerando la recuperación. Guillermo Domínguez, creador del método, participó del procedimiento y afirmó: “Es una técnica que está creciendo mucho a nivel mundial. La operación se ejecutó tal cual la planificamos en este caso pediátrico y los imanes ayudaron a extraer el clavo del pequeño. Nos llena de orgullo que los cirujanos de este hospital hayan llevado adelante esta intervención”.

El Hospital Materno Infantil de Tigre cuenta con 140 camas de internación, quirófanos equipados y salas de parto respetado, consolidándose como un centro de referencia para la atención pediátrica y materna en la región.