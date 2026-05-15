Moda y solidaridad en Mar del Plata: llega la Fashion Week a beneficio del Hospital Materno Infantil

Mar del Plata tendrá su propia semana de la moda. El Hotel Costa Galana será el escenario de la Mar del Plata Fashion Week los días 16 y 17 de mayo, con desfiles programados a partir de las 17 horas en el Salón Real del establecimiento de cinco estrellas de Patricio Peralta Ramos 5725.

El evento tiene un componente solidario que lo distingue: la totalidad de la recaudación será destinada a las obras de Fundami, la fundación al servicio del Hospital Materno Infantil Victoria Tetamanti de Mar del Plata.

Las entradas tienen un valor de $20.000 por un desfile o $38.000 por los dos, y pueden adquirirse de forma online o en tres puntos de venta presenciales: el propio Hotel Costa Galana, el Hotel Iruña en Diagonal Alberdi 2270 (Tel: 223 491-1060) y el Instituto Palladio en Lamadrid 2762 (Tel: 223 495-1482). También se puede llamar directamente al Costa Galana al 223 410-5000.