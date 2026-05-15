Moda y solidaridad en Mar del Plata: llega la Fashion Week a beneficio del Hospital Materno Infantil
El evento se realizará los días 16 y 17 de mayo en el Costa Galana. Las entradas ya están a la venta y toda la recaudación va a las obras de Fundami.
Por Redacción 0223
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Mar del Plata tendrá su propia semana de la moda. El Hotel Costa Galana será el escenario de la Mar del Plata Fashion Week los días 16 y 17 de mayo, con desfiles programados a partir de las 17 horas en el Salón Real del establecimiento de cinco estrellas de Patricio Peralta Ramos 5725.
El evento tiene un componente solidario que lo distingue: la totalidad de la recaudación será destinada a las obras de Fundami, la fundación al servicio del Hospital Materno Infantil Victoria Tetamanti de Mar del Plata.
Las entradas tienen un valor de $20.000 por un desfile o $38.000 por los dos, y pueden adquirirse de forma online o en tres puntos de venta presenciales: el propio Hotel Costa Galana, el Hotel Iruña en Diagonal Alberdi 2270 (Tel: 223 491-1060) y el Instituto Palladio en Lamadrid 2762 (Tel: 223 495-1482). También se puede llamar directamente al Costa Galana al 223 410-5000.
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