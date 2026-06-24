¡Bienvenida, Messia! Una pareja de marplatenses eligió un curioso nombre para su hija y homenajearon al 10

Brisa y Elías se pusieron de acuerdo y escogieron un llamativo nombre para su primera hija.

Una pareja marplatense llamó a su hija recién nacida en el Hospital Materno Infantil de una curiosa manera en homenaje al capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, que este miércoles 24 de junio cumplió 39 años.

A pesar de que se esperaba la llegada de la niña para la semana anterior, el parto se retrasó y su madre, Brisa, fue internada a las 16 del martes, cuando comenzaron a especular por primera vez en modificar el nombre que ya habían elegido.

Brisa y Elías eligieron Messia para el segundo nombre de su hija.

Sin embargo, el tiempo pasaba y debieron esperar un día más hasta conocer a la pequeña -su primera hija-, que finalmente nació a las 17:35 de este miércoles y pesó 3,125 kilogramos.

"Estábamos en la sala, le propuse llamarla Ainhoa Messia Aguilar y todas las compañeras comenzaron a decir que sí", comentó el padre, Elías, acerca de ese efímero instante en el que se definió el nombre de su hija.

Con un peso de 3,145 kilogramos, Ainhoa Messia Aguilar nació a las 17:35 de este miércoles.

"Me encantaría que llegara a él", deseó el padre, que desde chico juega al fútbol y es un fanático, al igual que todo el país, del astro argentino.

A pesar de que a Brisa le pareció extraño en un inicio, su compañero la convenció cuando buscaron el significado en internet. "Empezamos a investigar, vimos cómo combinaba con Ainhoa y lo decidimos", recordó el hombre.

En plena época mundialista y con la ilusión a flor de piel, la familia tomó la decisión de honrar al máximo ídolo de la Selección Argentina en el segundo nombre de su primogénita.