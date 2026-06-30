El Teatro Colón se vestirá de fiesta al recibir al Ballet Martín Güemes.

El próximo domingo 5 de julio a las 20, el Teatro Colón se vestirá de fiesta al recibir al Ballet Martín Güemes. En esta oportunidad, anticipando el Día del Amigo, contará con invitados de lujo.

Estará presente la pareja integrada por Moira Labattaglia y Marcelo Arévalo, reconocidos bailarines a nivel nacional y ganadores del Pre Cosquín en distintas subsedes durante los últimos tres años.

También se presentará Huellas Argentinas, emblemática agrupación y ballet folclórico de nuestra ciudad, con más de 45 años de destacada trayectoria cultural.

Además, participará Emmanuel Marín, director, coreógrafo y bailarín de la compañía Tango Furia, quien regresa a la Argentina luego de una exitosa gira internacional llevando su talento por las ciudades más importantes de Europa. Ganador en dos oportunidades del Premio Estrella de Mar, en esta ocasión se presentará junto a su compañera Lola Gutiérrez Rey, integrante de la compañía.

El Teatro Colón se vestirá de fiesta al recibir al Ballet Martín Güemes.

Enaltece esta función la presencia del maestro Bruno García, destacado bailarín, coreógrafo y director marplatense, reconocido por su trayectoria internacional, coach en el programa televisivo Bailando por un Sueño y muy respetado por su labor docente y teatral en la ciudad.

Sin dudas, será una ambiciosa propuesta en escena que reunirá a más de 70 bailarines para celebrar la riqueza del folklore argentino.

El Ballet Martín Güemes presenta "Folklore de alto vuelo"

Bajo la dirección general de Marcela Mouriño, el Ballet Martín Güemes lleva 53 años de trayectoria ininterrumpida, promoviendo la danza tradicional argentina. La compañía obtuvo dos Premios Estrella de Mar y se presentó en destacados escenarios locales, nacionales e internacionales.

Folklore de Alto Vuelo es un espectáculo que reúne a grandes talentos y grandes amigos, donde se muestran y celebran nuestras danzas y tradiciones, haciendo propio el compromiso con el cuidado del patrimonio cultural desde la unión y la amistad