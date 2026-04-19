El Ballet Martín Güemes vuelve al teatro Colón de Mar del Plata

El próximo 20 de abril a las 20 horas, el teatro Colón se vestirá de fiesta para recibir al Ballet Martin Güemes con una ambiciosa puesta en escena que celebra la riqueza del folklore argentino.

En el 53° aniversario de la creación del Ballet, ofrecerán una propuesta completamente innovadora, con más de 40 bailarines sobre el escenario.

Bajo la dirección general de la Sra. Marcela Mouriño, la obra propone un recorrido sensorial, un viaje por el alma de nuestras raíces.

"Celebrando el folclore" contará con un renovado vestuario que tendrá el objetivo de mostrar, no solo la danza, sino de contar la rica historia de nuestra querida tierra.



