De Once Unidos a una producción con Mbappé: la historia del marplatense que busca llegar al fútbol europeo

En España, jugó en Marbella FC y en C.D. San Félix, y ahora analiza diferentes posibilidades para continuar su carrera en el fútbol europeo.

Con apenas 17 años, Joaquín Real García ya acumula experiencias poco habituales para un futbolista de su edad. El marplatense, que dio sus primeros pasos en Once Unidos y hoy desarrolla su carrera en España, fue parte de una producción internacional de Nike Fútbol junto a algunas de las máximas figuras del deporte, mientras continúa su preparación para llegar al profesionalismo.

Nacido en Mar del Plata el 25 de julio de 2008, Joaquín cursó sus estudios en el Colegio Idra hasta que se mudó junto a su familia a Marbella, en España, donde recientemente completó el bachillerato. Sin embargo, el cambio de país no significó dejar atrás el fútbol, sino continuar un proceso de formación que había comenzado en la ciudad.

El joven Real García dio sus primeros pasos en Once Unidos.

Su primera experiencia en el fútbol español fue en el Marbella FC, en el que integró los planteles que consiguieron dos ascensos consecutivos que le permitieron crecer hasta llegar al C.D. San Félix, institución en la que actualmente compite en la División de Honor Juvenil.

En paralelo a los entrenamientos y los estudios, el joven fue seleccionado para participar de una producción internacional de Nike Fútbol realizada por la Copa del Mundo. El proyecto, desarrollado junto a la productora Sports On Screen, incluyó jornadas de filmación en Madrid, Manchester y Londres.

Nico Williams, Valverde, Vinicius y Mbappé, son algunas de las estrellas que conoció.

Durante esa experiencia, el marplatense compartió con futbolistas de primer nivel como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Jamal Musiala, Erling Haaland, Federico Valverde y Nico Williams, además del reconocido creador de contenido Andy Ansah.

Más allá de esa oportunidad, uno de los aspectos que destacan desde su entorno tiene que ver con una decisión que tomó una vez finalizado ese trabajo. Con el dinero que recibió por participar en la producción internacional, decidió pagar íntegramente su viaje de egresados a Bariloche para reencontrarse con sus ex compañeros del Idra, antes de regresar a España para continuar con su carrera.

Con el dinero de esa producción, consiguió costear el viaje de egresados con sus ex compañeros del Idra._

Actualmente, Joaquín posee nacionalidad argentina e italiana y analiza distintas posibilidades para continuar su camino en el fútbol europeo, con la mira puesta en dar el salto al profesionalismo.