¡Orgullo marplatense! Lucas Cantó se convirtió en el primer argentino en ganar el campeonato brasileño de jiujitsu sin kimono

Mar del Plata volvió a tener un campeón de alcance mundial. Lucas Cantó se convirtió en el primer argentino en ganar el campeonato brasilero de jiujitsu sin kimono 2026, uno de los cuatro grand slams del deporte a nivel mundial, al vencer en el tatami al brasileño Felipe Machado -favorito de la categoría- por puntos.

El logro tiene un sabor especial: el año pasado, Cantó había quedado en el segundo lugar en el mismo torneo. Esta vez subió al escalón más alto del podio y escribió una página de historia para el jiujitsu argentino.

El marplatense viene construyendo una trayectoria que lo posiciona entre los mejores del mundo en su disciplina. Comenzó a practicar jiujitsu a los 9 años y fue escalando en el sistema de cinturones hasta convertirse en faixa preta en 2023 con apenas 21 años, siendo el argentino más joven en alcanzar ese grado.

También es el primer atleta nacional en firmar contrato con BJJ Stars, uno de los torneos más prestigiosos del planeta, y fue reconocido por la organización Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro (AJP) como el sexto mejor competidor del país.

Su proyección internacional tiene eco también en la ciudad. En abril de este año, el Concejo Deliberante lo declaró Deportista Insigne por unanimidad, mediante la Ordenanza N° 21.067/26, por su "destacable desempeño en el jiujitsu a nivel nacional e internacional". En aquella ocasión, Cantó resumió su vínculo con la ciudad con una frase que no deja lugar a dudas: "Vivo en la mejor ciudad del mundo, soy orgullosamente marplatense y no pienso irme de acá".