Era el mayor proyecto de Boca, sufrió muchas lesiones, no quiere renovar y lo separaron del plantel

El técnico de Boca, Rodolfo Arruabarrena apartó de las prácticas a Exequiel Zeballos en la pretemporada, debido a que el jugador comunicó sus deseos de ser transferido en este mercado de pases.

El jugador se quiere marchar y el club tomó la decisión de que se entrene solo con trabajos físicos hasta que llegue una oferta y de que no pase eso al término del libro de pases, el "changuito" fue notificado de que no será tenido en cuenta por el cuerpo técnico.

El clima tenso entre la institución que preside Juan Román Riquelme y el extremo santiagueño proviene desde fines de la primera parte del año, cuando la diirgencia le ofreció la renovación de contrato, pero no obtuvo respuesta. Sumado a eso, Zeballos, en una charla con el nuevo director técnico, manifestó el deseo de marcharse al exterior en caso de que un club avance por sus servicios.

Por su parte, Arruabarrena tomó la decisión de no tenerlo más en cuenta debido a que, tanto por cuestiones futbolísticas como por sus intenciones de marcharse de Boca, corre muy atrás en la consideración.