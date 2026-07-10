Encontraron a un hombre muerto de una puñalada en el cuello: detuvieron a su pareja

Un hombre murió en la madrugada de este viernes en Esquel, Chubut, con una herida en el cuello, y su pareja quedó detenida acusada de haberlo apuñalado. La Fiscalía la imputará por homicidio agravado por el vínculo en una audiencia prevista para este sábado a las 15 horas.

Todo comenzó cerca de las 3:54, cuando el Centro de Monitoreo recibió un llamado que alertaba sobre un hombre que se encontraba "descompensado" en una vivienda. Al llegar al domicilio, efectivos de la Comisaría Segunda encontraron a Nelson Walter Ayilef Millapán sentado en una silla, con una importante herida sangrante en el cuello y escasos signos vitales. Minutos después, el personal médico del Hospital Zonal Esquel confirmó su fallecimiento.

Según replicó el sitio ADN Sur, en el lugar también estaba presente su pareja. La actitud de la mujer y distintos elementos observados en la escena llevaron a los investigadores a considerarla la principal sospechosa. Los fiscales Ezequiel Forti y Julián Forti se hicieron presentes en la vivienda durante la madrugada y dispusieron allanamientos, secuestro de elementos de interés, requisa personal de la mujer y su detención.

Al solicitar que la sospechosa permaneciera detenida hasta la audiencia judicial, la Fiscalía presentó un informe que agrava su situación: recientemente había existido una denuncia por un presunto hecho de lesiones con arma blanca en su contra, y además habría estado vinculada anteriormente a otra investigación por homicidio, en la que se la señaló por presuntamente entorpecer la pesquisa y ocultar cuchillos en su domicilio.

La audiencia de control de detención y formalización de la investigación se realizará este sábado a las 15 horas. El Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito acompañará a los familiares de Millapán durante el proceso judicial.