Perpetua para dos hermanos y diez años de prisión para sus padres por un crimen en Parque Camet

Los hermanos Héctor Ismael “El Paisa” Rivera y Pedro Damián Rivera que fueron hallados coautores de homicidio doblemente agravado por concurso premeditado de dos o más personas y uso de arma de fuego por un jurado popular hace dos meses fueron condenados este viernes a la pena de prisión perpetua en el Tribunal Oral en lo Criminal N°4.

La medida del Juez Gustavo Fissore se dio luego de la audiencia de cesura en la que el fiscal Carlos Russo y la abogada defensora Sandra Pérez partes hicieron sus pedidos de pena el pasado 26 de junio. En la misma también se condenó a Pedro Ismael Rivera y Mónica Graciela Bazán –padres de los imputados- que fueron hallados partícipes secundarios del delito de homicidio agravado por concurso premeditado de dos o más personas a la pena de diez años de prisión.

El magistrado consideró como atenuante, en el caso de los padres, la calidad de primarios, el buen concepto que gozan en el vecindario, la avanzada edad de ambos y el comportamiento procesal que demostraron.

En cuanto a los agravantes sostuvo el peligro común generado para terceros, porque efectivamente el lugar público y el horario diurno seleccionado para concretar el plan criminal mediante el uso de un arma de fuego puso en riesgo a terceras personas que efectivamente estaban en el lugar.

El hecho

El crimen de Bravo, de 39 años, ocurrió la tarde del 26 de abril de 2024 en cercanías de las calles Los Manzanos y Loma Verde. Como consecuencia de viejas disputas, la víctima fue interceptada por los agresores que lo hirieron con un puntazo y luego lo mataron a tiros. Los sujetos se dieron a la fuga en una camioneta Nissan Terrano que apareció abandonada en inmediaciones de las calles De los Inmigrantes e Irala.

Una semana después, y tras no ser hallados en tres domicilios allanados y cuando surgieron elementos que permitían ubicarlos claramente como los autores del ataque, se entregaron en la sede de la DDI.

Desde un comienzo se indicó que la hipótesis del conflicto no podría ser muy extraña a una situación vinculada al comercio de estupefacientes o suministro de estupefacientes. En tal sentido se conoció que Bravo le habría recriminado a los Rivera por la venta de estupefacientes que ocurriría a pocos metros de su casa.